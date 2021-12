VIDEOS: Captan las imágenes más nítidas de agujero negro supermasivo de la Vía Láctea

Berlín, 15 dic (EFE).- Un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) ha captado las imágenes más profundas y nítidas hasta la fecha de la región situada alrededor del agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea.

Esto ha permitido encontrar una estrella nunca antes vista, bautizada como S300, cerca del agujero negro Sagitario A*.

“El VLTI nos da una increíble resolución espacial y, con las nuevas imágenes, alcanzamos una profundidad nunca lograda antes”, explicó Julia Stadler, investigadora del Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching (Alemania), que dirigió los trabajos del equipo para la obtención de imágenes.

“Estamos atónitos por su cantidad de detalles y por la actividad del número de estrellas que revelan alrededor del agujero negro”, agregó.

Esta nueva tecnología ha permitido, además, rastrear las órbitas de las estrellas del centro de la Vía Láctea para obtener la medición más precisa hasta el momento de la masa del agujero negro.

“La mejor manera de responder a estas preguntas es seguir a las estrellas en órbitas cercanas al agujero negro supermasivo. Y aquí demostramos que podemos hacerlo con la mayor precisión alcanzada hasta ahora”, prosiguió Genzel, Premio Nobel en 2020 por su investigación de Sagitario A*.

Con sus últimas observaciones, realizadas entre marzo y julio de 2021, el equipo centró su labor en realizar mediciones precisas de las estrellas a medida que se acercaban al agujero negro.

Así, dieron con la estrella S29, que en mayo de 2021 pasó a una distancia de solo 13 mil millones de kilómetros y a una velocidad de 8 mil 740 kilómetros por segundo, marcando un récord en la aproximación más cercana y más rápida a un agujero negro.

“Seguir a las estrellas en órbitas cercanas alrededor de Sagitario A* nos permite sondear con precisión el campo gravitacional que hay alrededor del agujero negro masivo más cercano a la Tierra, probar la Relatividad General y determinar las propiedades del agujero negro”, explicó Genzel.

