Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba en el Poder Judicial: Zaldívar

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró este miércoles que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) “ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada”.

Al rendir su tercer informe de labores, el Ministro presidente destacó que los casos de corrupción registrados son aislados y “no obedecen a mafias que operaban desde adentro”.

“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Son casos aislados y no obedecen a mafias de corrupción que operaban desde adentro”, expresó.