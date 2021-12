La Cámara Baja de EU aprueba la suspensión al techo de deuda horas antes del impago

Washington, 15 dic (EFE).- La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este miércoles a medianoche un proyecto de ley para suspender el techo de endeudamiento público, horas antes de que el país incurra en un impago de su deuda soberana.

La medida amplía en 2.5 billones de dólares los fondos para hacer frente a las deudas ya contraídas, lo que permitirá a EU mantener su capacidad de endeudamiento hasta 2023.

El camino para que este proyecto recibiera luz verde fue especialmente complicado en el Senado, donde la votación fue de 50 votos a favor y 49 en contra.

Normalmente, cualquier proyecto de ley necesita 60 votos para ser aprobado en el Senado.

Ambos cambiaron las reglas del Senado de manera puntual para que pudiera suspenderse el techo de endeudamiento únicamente con los votos de los demócratas y sin el respaldo de los republicanos, ya que los conservadores llevan meses oponiéndose en rotundo a apoyar cualquier medida al respecto.

Además, el ala ultraderechista del partido se ha mostrado especialmente combativa sobre ese tema y el expresidente Donald Trump (2017-2021) ha llegado a cuestionar el liderazgo de McConnell.

Por su parte, Yellen ha avisado de que el impago de la deuda podría tener consecuencias muy negativas no solo para la economía de EU, sino para la del resto del mundo.

