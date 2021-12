El peso gana frente al dólar luego de anuncios de política monetaria de la Fed

La apreciación del peso se dio luego de que los mercados cambiarios se relajaron ante los anuncios de la Fed, que se esperaba fueran “menos flexibles”. Sin embargo, en el caso contrario, la Bolsa mexicana registró pérdidas ante los anuncios de la autoridad de EU.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El peso cerró la sesión de mitad de semana con una apreciación de 0.97 por ciento (20.6 centavos) y cotizando alrededor de 21.03 pesos por dólar, luego de que los mercados se relajaran ante los anuncios de la Reserva Federal de EU (Fed).

El tipo de cambio se situó entre un mínimo de 21.0228 y un máximo de 21.3637 pesos por dólar. Aunque inicialmente el dólar se fortaleció, revirtió su avance para cerrar con una pérdida de 0.25 por ciento. De forma similar, la paridad subió de forma momentánea a 21.3637 pesos por dólar alrededor de las 10:30 horas, para después regresar a niveles por debajo de 21.10 pesos por dólar.

Datos del Banco de México (Banxico) mostraron que el dólar interbancario para este 15 de diciembre se ubicó en 21.23 unidades. Al mismo tiempo, en ventanillas la moneda estadounidense se vendió hasta en 21.70 pesos.

“La apreciación del peso se concentró en las horas posteriores al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, el cual estuvo en línea con las expectativas del mercado, pues se anticipaba un lenguaje menos flexible, esto permitió que se redujera la incertidumbre en los mercados financieros globales”, explicó Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis de Banco Base.

La economista agregó que en el mercado cambiario, el peso mexicano fue la tercera divisa más apreciada, después de la corona noruega que avanzó 1.18 por ciento y el dólar australiano con 0.96 por ciento. “Esto se debe a que en el mercado de materias primas los precios del petróleo también se fortalecieron durante la tarde, con el WTI avanzando 1.23 por ciento y cotizando en 71.60 dólares por barril”, explicó.

El mercado bursátil local se desempeñó toda la jornada en terreno negativo. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este miércoles con una fuerte pérdida de 0.15 por ciento en su principal indicador debido a los anuncios de la Fed sobre la política monetaria de EU.

Cierre de Mercado:

S&P/BMV IPC 51,163.66 / -0.15% Dólar Spot: 21.0160 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 15, 2021

Las pérdidas de la BMV se dan un día después de la jornada de compras de oportunidad.

El referencial índice S&P/BMV IPC, compuesto por las acciones de las 35 emisoras de mayor valor por capitalización y liquidez en México, retrocede -0.95 por ciento q un nivel de 50 mil 752.57 puntos. El índice FTSE BIVA, el principal de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve -0.90 por ciento y con eso se ubica en un nivel de mil 048.33 puntos.

WALL STREET

Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganó un 1.08 por ciento tras el anunció de la Reserva Federal de EU (Fed) de acelerar el programa de retirada de estímulos y mantener los tipos de interés sin cambios hasta el próximo año.

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 383.25 puntos, hasta 35 mil 927.43 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 ascendió un 1.63 por ciento o 75.76 enteros, hasta 4 mil 709.85 puntos.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, sumó hoy un 2.15 por ciento o 327.94 unidades, hasta 15 mil 565.58 enteros.

El parqué neoyorquino, que arrancó la jornada en rojo con las miradas puestas en la reunión de la Fed y arrugada por la expansión de la variante ómicron del coronavirus, repuntó inmediatamente después del anuncio de la Fed y sus tres índices entraron en territorio verde.

La Fed anunció hoy que aumenta de 15 mil a 30 mil millones de dólares la reducción de su programa de compra de bonos en diciembre y a partir de enero, comprará 60 mil millones al mes en lugar de 90 mil millones.

En su comunicado al término de su reunión de dos días, el banco central estadounidense dejó por el momento sin cambios los tipos de interés en el rango de entre 0 por ciento y 0.25 por ciento, aunque dejó la puerta abierta a una posible subida de tipos de interés en la primera mitad de 2022.

Asimismo, rebajó sus previsiones de crecimiento económico al 5.5 por ciento este año, cuatro décimas menos que en septiembre, y subió las de inflación al 5.3 por ciento, frente al 4.2 por ciento estimado previamente.

PETRÓLEO DE TEXAS

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este miércoles con una ganancia del 0.2 por ciento y se situó en 70.87 dólares, tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de acelerar su plan de reducción de estímulos.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex),el barril de petróleo en los contratos de futuros del WTI para entrega en enero ganó 14 centavos con respecto a la sesión previa.

El petróleo de referencia estadounidense reaccionó positivamente a los anuncios de la Fed, entre los que destacó que aumentará de 15.000 a 30 mil millones de dólares la reducción de su programa de compra de bonos en diciembre y a 60 mil en enero.

Sin embargo, el banco central estadounidense dejó, por el momento, sin cambios los tipos de interés en el rango de entre 0 por ciento y 0.25 por ciento, pese a que la inflación se ubicó en noviembre en una tasa interanual del 6.8 por ciento, la cifra más alta en casi 40 años en el país.

El precio del petróleo amaneció apuntando a la baja después de que ayer la Agencia Internacional de la Energía (AIE) previera una relajación de los elevados precios globales del petróleo para 2022 debido al aumento de la producción, la liberación de reservas, el incremento del refino y la irrupción de la nueva variante de la COVID-19.

En su informe semanal sobre el mercado de petróleo, la agencia planteó que la demanda mundial de crudo reducirá temporalmente su recuperación, pero sin frenarla, debido al nuevo aumento global de casos de COVID, y volverá en 2022 a sus niveles prepandemia.

Sin embargo, repuntó tras el anuncio de la Fed, que tuvo lugar poco antes del cierre de la jornada, con los inversores todavía valorando las consecuencias de las nuevas medidas.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó este miércoles en el mercado de futuros de Londres en 73.88 dólares, un 0.54 por ciento más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0.40 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 73.48 dólares.