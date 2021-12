La NFL anuncia que Las Vegas será sede del Super Bowl LVIII en 2024

Por Schuyler Dixon

IRVING, Texas, EU, 15 de diciembre (AP).— Las Vegas agregará la joya de la corona de la NFL, con el Super Bowl como broche final de la temporada de 2023.

El momento cumbre de la liga se sumará al Pro Bowl esta temporada y el draft de la NFL del próximo año, todos en un periodo de cinco años desde que los Raiders se mudaron a la meca de las apuestas en el desierto de Nevada.

El Super Bowl de 2024 estaba programado para llevarse a cabo en Nueva Orleáns, pero el cambio de fecha provocado por una temporada regular de 17 semanas creó un conflicto con la celebración del Mardi Gras en la ciudad.

Super Bowl LVIII is coming to Las Vegas in 2024! #SBLVIII pic.twitter.com/pD1BoFdRGy

— NFL (@NFL) December 15, 2021