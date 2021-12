No nos dejaron ir a casa, dicen empleados de fábrica que colapsó por tornado en EU

Moscú, 15 de diciembre (RT).– Los directivos de una fábrica de la ciudad estadounidense de Mayfield, Kentucky han sido acusados de impedir, con amenazas de despido, que los trabajadores de esa planta se marcharan a casa ante la aproximación del tornado, que la semana pasada dejó decenas de muertos en ese estado, informó la cadena NBC News.

Varios trabajadores de Mayfield Consumer Products, que produce velas aromáticas, afirman haber solicitado reiteradamente a sus superiores que les permitiera refugiarse en sus respectivas viviendas, pero las solicitudes fueron rechazadas. Las instalaciones de esa fábrica fueron arrasadas por el tornado, y al menos ocho personas murieron allí.

Before and after of the Mayfield Consumer Products candle factory. #kywx #QuadStateTornado pic.twitter.com/cnCyQ8RU2S

— Scott McClellan (@ALAWXChase) December 12, 2021