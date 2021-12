VIDEO: Profesora se enoja porque le dicen “miss”, y hace comentario clasista

La profesora consideró una falta de respeto que sus alumnos no reconocieran su grado académico, pues algunas mujeres han indicado que es una práctica misógina, y al expresarse hizo un comentario que fue calificado como clasista por usuarios.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– Una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uamex) fue denunciada públicamente en redes sociales por su reacción clasista cuando uno de sus alumnos la llamó “miss”, a lo que ella contestó que no es una “miss” o señorita del Vips o cualquier otro restaurante.

Por medio de la cuenta DenunciaMaestrosUaemex de Tik Tok, expusieron en una grabación el momento en que el alumno le llama “miss”, se disculpa y después le dice “maestra”.

“Yo no soy la señorita del Vips, y no soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto. ¿A sus profesores les dicen ‘mister’? Sólo a las mujeres; no tenemos derecho a tener grados. Debemos ser minimizadas a ser una simple ‘señorita'”, argumentó la profesora.

“Maestra, le repito”, interrumpió el joven. “Doctora para ti”, reaccionó la profesora, molesta.

El tema ya ha sido punto de controversia en redes sociales previamente, donde colectivos y activistas feministas han explicado que llamar a una mujer educadora “miss” es una práctica misógina, puesto que evita reconocer el grado educativo y descalifica su profesión al utilizar el diminutivo de “maestra”.

Sin embargo, usuarios en redes criticaron la expresión de la docente cuando dijo que “no soy la señorita del Vips”, puesto que indicaron que fue clasista. “Es chistoso que dice que las mujeres no merecemos ser minimizadas cuando ella minimiza a una persona que trabaja en Vips”, dijo una persona.

“Todas las mujeres merecen respeto, no importa si trabajan en Vips o no”, indicó otro.