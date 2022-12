Gobernador de Florida es preferido para primarias republicanas; Trump se queda atrás

Madrid, 15 Dic. (EUROPA PRESS).- Los votantes de las primarias del Partido Republicano de Estados Unidos a las elecciones presidenciales de 2024 muestran un gran interés en el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, incluso de manera más favorable que al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según una encuesta de The Wall Street Journal.

En un hipotético enfrentamiento entre DeSantis y Trump, el primero vencería con un 52 por ciento de los votos frente al 38 por ciento de los apoyos que recabaría el exmandatario.

La encuesta muestra que Trump lidera entre los que se consideran “muy conservadores” y los votantes sin estudios universitarios, mientras que DeSantis está por delante entre los votantes autodenominados “algo conservadores” y los que tienen al menos un título universitario.

Republican primary voters have high interest in Florida Gov. Ron DeSantis as a potential 2024 presidential nominee and view him more favorably than they do former President Donald Trump, a new Wall Street Journal poll shows: https://t.co/QlYwj1F1mL pic.twitter.com/cI2beRl1Dm

