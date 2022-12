Senadores de Morena y aliados aprueban Plan B electoral; vuelve a Cámara de Diputados

Lo aprobado contempla cambios a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la creación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El pleno del Senado de la República aprobó este jueves, en lo general y particular, el Plan B de la Reforma Electoral impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con 68 votos a favor y 50 en contra, los senadores avalaron el dictamen con las modificaciones aceptadas, por lo que ahora será devuelto a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente.

Los votos registrados a favor fueron de Morena y sus partidos aliados, sin embargo, destacó la postura del Senador morenista Ricardo Monreal Ávila, quien finalmente votó en contra de la reforma, al igual que su compañero Rafael Espino de la Peña.

✅ Con 68 votos a favor y 50 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, con las modificaciones aceptadas al dictamen con diversas reformas en materia electoral. — Senado de México (@senadomexicano) December 15, 2022

Lo aprobado contempla cambios a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la creación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el proceso hubo mil 244 reservas a los artículos de las leyes que presentarían modificaciones, razón por la cual su discusión se llevó durante toda la madrugada de este jueves.

Previamente, los legisladores aprobaron, en lo particular, las reformas legales al Instituto Nacional Electoral (INE), en una sesión maratónica donde destacó el voto en contra de los cambios propuestos por Morena y sus aliados del propio Ricardo Monreal Ávila, quien funge como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

🚨#ÚLTIMAHORA | Después de más de 15 horas de discusión se aprueba en lo general y particular el primer dictamen del Plan B electoral, con 68 votos en favor y 50 en contra. Pasa a Cámara de Diputados pic.twitter.com/DDMm0f0Xuh — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 15, 2022

MONREAL DEFINIÓ TEMPRANO

Por la tarde del miércoles, y mucho antes de la votación en lo general, que se dio alrededor de las 22:00 horas, el Senador Ricardo Monreal tomó la palabra en la tribuna de la Cámara de Senadores para expresar que votaría en contra del “Plan B” de la Reforma Electoral.

A pesar de formar parte de Morena, y en medio de los cuestionamientos que desde hace algunos meses pesan sobre él respecto a su futuro en el partido, el Senador volvió a posicionarse a favor de la Constitución y destacó que, en su momento, presentaría un paquete de reservas y propuestas de modificación al proyecto.

📌 Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen en materia de #ReformaElectoral. Se devuelve a @Mx_Diputados para su trámite correspondiente. pic.twitter.com/NFrNGhRfwe — Senado de México (@senadomexicano) December 15, 2022

“No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña Derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La Ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, compartió en Twitter junto al extracto de video en el que habla frente al Senado.

“Vengo a presentar un voto particular respecto del contenido de distintas disposiciones que se modifican o que se intentan modificar en seis ordenamientos jurídicos, cinco de ellos modifican el cuerpo normativo y uno de ellos es de nueva creación. En el voto particular […] expreso mis razones, mis argumentos, mis causas, por las que he decidido tomar esta posición”, comenzó diciendo.

Monreal aclaró “que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo y es un asunto que me mueve a asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte”.

No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada.

Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían. pic.twitter.com/l7AuMKpy0F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2022

“En el documento se expresa por qué razón creo que se vulnera la Constitución. Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del Derecho, afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa”.

“Soy político, servidor público, el que corre riesgos y asume compromisos con la sociedad”, dijo, para después sentenciar que “en el momento procesal oportuno, presidenta, también presentaré un paquete de reservas, cuando estemos en la discusión en lo particular, reservas y propuestas de modificación”.

“Es un ejercicio de auténtica preocupación por nuestra democracia”, expuso.

Su participación culminó diciendo que “no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución”.