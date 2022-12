El mexicano Fernando Guerrero será parte del equipo arbitral de la final del Mundial

Guerrero estuvo también presente en la semifinal entre Marruecos contra Francia -donde el árbitro central fue César Arturo Ramos-, pero como soporte Standby VAR.

Por Edgardo Avelar

Ciudad de México, 15 de diciembre (ASMéxico).- El arbitraje mexicano sigue pisando con fuerza en Qatar 2022 y la cereza en el pastel será nada menos que la participación del destacado silbante Fernando “El Cantante” Guerrero como responsable del VAR en la gran final entre Argentina contra Francia.

La designación de Guerrero será la décimo primera en la actual competencia en tierras qataríes donde se ganó a pulso su participación para esta gran final, sobre todo después del polémico gol que ayudó a la victoria de Japón sobre España.

Guerrero ha estado presente en el VAR en los encuentros de la primera fase: Dinamarca vs Túnez, Bélgica vs Marruecos , Gales vs Irán, Suiza vs Camerún y Japón vs España así como Alemania vs Japón, Brasil vs Suiza, Túnez vs Francia; y en ronda de eliminación en el de Holanda vs Argentina, Marruecos vs Francia y ahora en la gran final entre Francia vs Argentina.

Cabe señalar que Guerrero estuvo también presente en la semifinal entre Marruecos contra Francia, pero como soporte Standby VAR, en el terreno de juego, cuya responsabilidad es estar pendiente de que no falle la comunicación entre el cuarto arbitro y los silbantes que se encuentran en el VAR.

#Arbitraje | Designación internacional correspondiente al partido Argentina vs. Francia de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Sin duda, para “El Cantante”, representa todo un logro, sobre todo porque en el futbol mexicano su especialidad no es tanto en el VAR, sino en el terreno de juego. Lo cierto es que tanto Guerrero como César Ramos, Miguel Ángel Hernández y Alberto Morín, tuvieron una participación destacada en el Mundial y el colofón para Ramos y sus dos asistentes, Hernández y Morín, fue la semifinal entre Francia contra Marruecos, donde tuvieron decisiones bravas pero al final salieron bien librados.

Así que Guerrero estará en el VAR como asistente del silbante polaco Szymon Marciniak, quien fue designado por la Comisión de Arbitraje de la FIFA como el encargado de dirigir la gran final de este Mundial.

