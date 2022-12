La bancada no atacará a Ricardo Monreal, si quiere irse, adelante: Narro Céspedes

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El Senador José Narro Céspedes aseguró este jueves en entrevista que el Grupo Parlamentario de Morena mantendrá a Ricardo Monreal como su líder en la Cámara Alta y no le dará salida ya que es una decisión que sólo él puede tomar.

“El Grupo Parlamentario lo que ha planteado es no hacer una purga, no iniciar un ataque contra él. La posición del Presidente [Andrés Manuel López Obrador] y de todos nosotros es que si él decide salir, adelante, pero nosotros no decidimos darle la salida”, declaró el legislador a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de Youtube de SinEmbargo Al Aire.