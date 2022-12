Hasta el PRD le da la espalda a Monreal: “Esa ventana ya se cerró”, le dice Zambrano

El legislador morenista dejó de ser una opción para la oposición como canditato presidencial para 2024, mientras él insiste en “seguir dando la lucha” en Morena.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila no se definió a tiempo y la ventana que estaba abierta para unirse a la oposición y eventualmente ser su candidato presidencial “ya se cerró”, aseguró Jesús Zambrano, presidente del del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada. Llegamos a decirlo; yo lo dije personalmente, que podría ser un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia las elecciones de 2024, pero ya no lo vemos así”, dijo el perredista en conferencia de prensa.

El dirigente del PRD dijo que habló con Ricardo Monreal, quien no tuvo una definición a tiempo sobre la invitación que se le hizo.

“Yo personalmente le dije: ‘Ricardo, estás perdiendo tiempo precioso, es momento de definiciones’; y él me dijo: ‘no, yo voy a seguir dando la lucha adentro’. Le dije: ‘tu lugar está acá, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí ya no cabes, ya no te quieren allá”, recordó Zambrano.

Las reformas electorales de @lopezobrador_ para desmantelar al @INEMexico y beneficiar a sus aliados son un asalto a la Constitución, es un golpe de Estado técnico de un tirano. Recurriremos a las instancias correspondientes para que se declare su inconstitucionalidad @PRDMexico pic.twitter.com/HhRuWc7Bo0 — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) December 15, 2022

“‘Acá está tu campo de actuación para que puedas ser considerado a una opción a poner sobre la mesa para la posibilidad de una candidatura’. Fue lo que platicamos, pero ya vimos que no se definió y ni caso tiene la posibilidad de mantener abierta esa ventana”, agregó.

El líder perredista dijo que en enero próximo propondrán de manera formal que se defina un método claro para la selección de la candidatura presidencial para 2024 entre PAN, PRI y PRD, “con métodos democráticos, transparentes, abiertos, medibles, verificables, y que no sea por lo tanto una decisión que se tome desde los espacios cerrados”, puntualizó Zambrano.

Más tarde, en entrevista con Milenio Televisión, Zambrano insistió que Ricardo Monreal se quedó prácticamente solo tras votar en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

“Con esta posición que demostró pareciera que durante mucho tiempo Monreal estuvo jugando con Dios y con el diablo, queriendo quedar bien con uno y con otro. Eso no es posible y se quedó prácticamente solo a final de cuentas”, dijo en entrevista con Carlos Zúñiga.

Este jueves, tras su voto en contra del llamado “Plan B” electoral, el Senador Ricardo Monreal agradeció al Presidente López Obrador por haber dicho que lo respeta a él y su decisión de haber votado de esa manera.

“A mí no me sorprende la respuesta del Presidente de la República respecto de mi posición porque lo conozco desde hace 26 años”, dijo el morenista al ser cuestionado sobre las palabras que pronunció esta mañana el mandatario federal.

En cambio, señaló que dichas cualidades son características de un demócrata y manifestó su respeto por lo expresado por el Presidente López Obrador.

Sobre su decisión de votar en contra, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que lo que sucedió en el Senado fue “una muestra de unidad, independientemente de que pueda haber diversidad al interior del grupo”. Además, dijo tener “mucho respeto por los senadores y las senadoras”.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/zHL26IIxqE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2022

Ricardo Monreal también manifestó no ser parte el bloque de la oposición a pesar de que presentó su voto en contra y negó que su decisión haya sido orientada a buscar un espacio político. Asimismo, afirmó tener muy clara su posición dentro del Grupo Parlamentario.

“Mi motivación es la defensa de la Constitución, estrictamente. La congruencia de mi actuar y el decir, y mi consecuencia como maestro universitario que enseña Derecho y que no podía actuar, desde mi punto de vista, de otra manera. No está motivado para construir un futuro político en la oposición ni para búsqueda de espacios y negociaciones en la organización social en la que participo”, reiteró

Esta mañana, en su rueda de prensa diaria, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado si la votación de Ricardo Monreal merecía su salida de Morena, a lo que el Jefe del Ejecutivo federal respondió: “No, nada de purgas”.

Y agregó: “No queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos stalinistas. No. Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme. Tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar”.

Enseguida, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que “no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido, decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano” porque, a su juicio, existe un tribunal popular: el pueblo.

“Yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, pero hace mucho tiempo. Ya es otra cosa el país. Si en algo hemos avanzado, es en la creación de conciencia. En los últimos tiempos ha habido muchos retrocesos. En estos tiempos nos tocó padecer del saqueo más grande en la historia de México. Eso se puede probar y de muchas otras atrocidades o fenómenos”, continuó.

En ese sentido, el mandatario afirmó que ahora se está avanzando en que la gente está más politizada y tiene más conciencia, aunque lamentó que “hay quienes no se dan cuenta” de ello, por lo que ironizó al decir que se les debe mandar un telegrama para notificarles.

“Entonces no pasa nada si un político toma una decisión. ¿Quién va a juzgar? El pueblo, la historia es la que va a poner a cada quien en su sitio”, expresó el Presidente.

AMLO descarta que Ricardo Monreal salga de Morena después de votar en contra de la #ReformaElectoral Sin embargo, dice que el pueblo politizado es el que decidirá en un futuro pic.twitter.com/1y4Y3SH8DW — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 15, 2022

Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores y senadoras que votaron a favor, y reprochó al bloque conservador por haber desechado su propuesta de reforma constitucional para cambiar las leyes electorales.

“Yo les doy las gracias a los senadores y ahora, cuando terminen, va a pasar esta minuta a la Cámara de Diputados y significa que se va a mejorar el sistema de elecciones, no como hubiésemos deseado porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional”.

“No se pudo porque se opusieron a que fuese el pueblo el que eligiera a los consejeros del INE, sino que sea como ha sido: que son los partidos los que eligen y ya sabemos que eligen a pura gente que no tiene compromiso con la democracia, y que son capaces de cometer fraudes y de no respetar la voluntad popular ni los derechos ciudadanos, los derechos políticos y hay muchísimas pruebas de eso. Muchas”, criticó.

Además, el Presidente calificó como “una vergüenza” lo que han significado los fraudes electorales en México al argumentar que ha sido uno de los países con más fraudes en el mundo, algo que “defendieron los conservadores”.

✅ Con 68 votos a favor y 50 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, con las modificaciones aceptadas al dictamen con diversas reformas en materia electoral. — Senado de México (@senadomexicano) December 15, 2022

“Entonces como no se pudo reformar la Constitución, es una reforma acotada, limitada para no violar la Constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, el que haya austeridad en el manejo del presupuesto del INE porque tenían, tienen un gran aparto burocrático con sueldos elevadísimos”, dijo.

Y agregó que ahora “con esta reforma se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos, como todos”. “Escuchaba yo que decían los pseudodemócratas que cómo se iban a quedar sin presupuesto en el INE”, mencionó.

Este jueves, con 68 votos a favor y 50 en contra, los senadores avalaron el dictamen con las modificaciones aceptadas, por lo que ahora será devuelto a la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente.

Lo aprobado contempla cambios a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la creación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

🚨#ÚLTIMAHORA | Después de más de 15 horas de discusión se aprueba en lo general y particular el primer dictamen del Plan B electoral, con 68 votos en favor y 50 en contra. Pasa a Cámara de Diputados pic.twitter.com/DDMm0f0Xuh — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 15, 2022

En el proceso hubo mil 244 reservas a los artículos de las leyes que presentarían modificaciones, razón por la cual su discusión se llevó durante toda la madrugada de este jueves.