Twitter suspende cuentas de periodistas de CNN, NYT y WP; cubrían a Musk

Por Matt O’Brien

San Francisco, 15 de diciembre (AP).- Twitter suspendió el jueves las cuentas de periodistas que cubren a dicha red social y a su nuevo propietario, Elon Musk, incluidos reporteros que trabajan para The New York Times, Washington Post, CNN y otras publicaciones.

La compañía no dio explicaciones de por qué eliminó las cuentas, sus perfiles y sus tuits anteriores.

La repentina suspensión de los reporteros de noticias se dio tras la decisión de Musk del miércoles de vetar permanentemente una cuenta que rastreaba los vuelos de su jet privado utilizando datos que están disponibles de manera pública.

Twitter también cambió el miércoles sus normas para prohibir que se comparta la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

Varios de los reporteros suspendidos el jueves por la noche habían estado escribiendo sobre esa nueva política y los motivos de Musk para imponerla, que tenían que ver con sus acusaciones sobre un incidente de acoso que afectó a su familia el martes por la noche en Los Ángeles.

El doxxing se refiere a revelar en Internet la identidad, dirección o algún otro dato personal de alguien.

CNN señaló en un comunicado que la “suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros, incluido Donnie 0’Sullivan, de CNN, es preocupante pero no sorprendente”.

“La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser sumamente preocupante para todo aquel que usa Twitter”, añade el comunicado de CNN. “Le hemos pedido una explicación a Twitter y reevaluaremos nuestra relación basándonos en esa respuesta”.

