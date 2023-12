GALILEO | ¿Qué tan limpias son las energías limpias? ¿Hay una transición energética?

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– A lo largo de las últimas dos semanas, se llevó a cabo la edición número 28 de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, o COP28, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos.

Contó con la presencia de 150 presidentes, primeros ministros, miembros de la realeza y otros dirigentes que presentaron sus planes para disminuir las emisiones que atrapan el calor y, en su mayoría, buscan la unidad con otras naciones para evitar una catástrofe climática que pareció acercarse más que nunca en 2023, con récords de temperaturas y más y mayores catástrofes naturales.

La Agencia Internacional de la Energía concluyó que la inversión actual de 800 mil millones de dólares anuales en el sector debería reducirse a la mitad y las emisiones de gases de efecto invernadero, resultantes de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, tendrán que caer un 60 por ciento para que el mundo tenga posibilidades de alcanzar sus objetivos climáticos.

El mundo, indicaron, se encuentra ante la hora de la verdad.

Precisamente por ello, se ha hecho hincapié y se ha hablado mucho sobre las energías limpias, incluyendo la del hidrógeno y los combustibles a base de hidrógeno y las tecnologías de captura de carbono.

Sin embargo, el mismo reporte de la agencia indicó que tanto el hidrógeno verde como la captura de carbono “no se han probado aún a gran escala”.

Para discutir de este tema en “GALILEO”, el programa de ciencia de Estudio B, conversamos de nuevo con Francisco Serratos, el académico y escritor veracruzano autor del libro El capitaloceno: una historia radical de la crisis climática y quien ahora trabaja en un libro sobre ecotopías.

Serratos es actualmente profesor en la Universidad del Estado de Washington e investiga temas de crisis climática, animales y literatura.

“Las energías limpias son desplegadas en el mismo sistema económico: extractivista y acumulativo. No estamos viendo precisamente una transición energética sino una adición energética. Las energías limpias que ya están operando hoy en día no sustituyen globalmente a las energías fósiles. Simplemente se añaden a la matriz energética para producir energía. No es que se colocaron turbinas eólicas y ya eso ahorrará unos miles de barriles, no, se añade a los barriles y gasolina que ya se produce”, indicó el ensayista.