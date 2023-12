Un grupo de consejeros afines a Córdova pretende restar poder a la presidenta del INE

En una sesión maratónica los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz pusieron a discusión un proyecto que generó división dentro del Consejo General del INE que tuvo que finalizar su sesión ante la falta de quorum luego de que dos consejeros y representantes de partidos se levantaran de la mesa al criticar una medida que, señalaron, no prioriza el diálogo ni el consenso dentro del Instituto.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– La división en el Instituto Nacional Electoral (INE) se profundizó este viernes cuando se retiró el punto que daba la facultad a la presidenta Guadalupe Taddei de nombrar al encargado de la Secretaría Ejecutiva y otras áreas operativas, mientras que sí se discutió otro punto donde los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz, a fines a Lorenzo Córdova y del bloque opuesto a Taddei, propusieron plazos y un mecanismo para agilizar los nombramientos.

La sesión que se extendió por 13 horas se suspendió ante pasadas las 23:00 ante la falta de quórum, luego de que se retiraran los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Jorge Montaño y los representantes de Morena, del PRI y del Partido Verde, quienes se opusieron a la medida que busca, indicaron, pretendía acotar a la Consejera presidenta Taddei e ir en contra del orden constitucional.

La Consejera Claudia Zavala, una de las promoventes, aseguró en su intervención que la propuesta está lejos de querer romper el orden de la Constitución y no busca generar conflicto en el INE, sino generar consenso para integrar el cuerpo directivo de la Junta General Ejecutiva.

“El propósito de este mecanismo va más allá de discutir si la presidencia puede nombrar a encargados de las áreas. Considero, de manera respetuosa, que la propuesta que estamos poniendo a consideraron busca establecer un mecanismo para tener integrado el cuerpo directivo de la Junta General Ejecutiva”, aseguró.

La vacante de la Secretaría Ejecutiva y la renovación de tres consejerías electorales ha desatado divisiones dentro del INE, pues para su aprobación se requieren ocho votos de las 11 personas que integran el Consejo General del INE. Guadalupe Taddei buscó colocar a Flavio Cienfuegos para la Secretaría Ejecutiva, pero fue rechazado. La nueva propuesta de la Consejera presidenta es Roberto Félix.

La Consejera Presidenta Taddei lamentó en su intervención que se hable de riesgos dentro del INE sólo por el hecho de que haya encargadurías de despacho y consideró que el acuerdo avalado es “ilegal, incorrecto, invasivo de atribuciones que no está propiciando ningún indicio de querer caminar por el camino de lo correcto”.

El acuerdo se perfilaba a ser aprobado por las consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala y Dania Ravel, y los consejeros Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo. En éste se ordena a la Consejera Presidenta Taddei presentar “propuestas conducentes” para ocupar las titularidades de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas y unidades técnicas vacantes dentro de 30 días naturales. En caso de que no se logre una mayoría calificada, como ya ha ocurrido, los funcionarios propuestos permanecerán como encargados de despacho durante un máximo de12 meses.

El Diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna cuestionó si el verdadero fondo de esta medida es “amagar” a la Consejera Presidenta. “¿Qué pasa? Tenemos un proceso federal y se están ustedes aquí peleando por encargadurías”, criticó el legislador durante la sesión.

En su ocasión, el Diputado Hiram Hernández Zetina, representante del PRI ante el INE, adelantó que impugnará el acuerdo y minutos después se paró de la mesa como sucedió con el representante de Morena y del Partido Verde. En su intervención, Juan Miguel Castro Rendón exhortó aplazar la votación y buscar el consenso, medida que no fue atendida.

El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona señaló en una segunda ronda que si el INE ha operado con “encargadurías” es una por “decisión política” de la gestión pasado, es decir la de Lorenzo Córdova Vianello, desde la cual, sostuvo, se acordaron salidas del Instituto para generar esta situación. En ese sentido, señaló que se busca imponer a funcionarios afines al bloque opositor que se ha configurado dentro del INE, mismo que avaló la medida. Posteriormente se retiró de la sesión junto con el Consejero Jorge Montaño.

El Consejo Jorge Montaño manifestó su desacuerdo con la propuesta al señalar que el acuerdo es “incongruente, excesivo e ilegal” y negó que el que la Secretaría Ejecutiva y otras áreas operativas estratégicas operen con encargados de despacho ponga en riesgo la elección de 2024, como sostuvieron los autores de la propuesta, los consejeros Claudia Zavala Pérez, José Martín Fernando Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez.

El Consejero Montaño retiró por la mañana un proyecto en el que proponía otorgar a la Consejera presidenta Taddei designar las vacantes operativas que no le han aprobado en el Consejo General del INE, precisamente por falta de acuerdo.

La Consejera Norma Irene de la Cruz señaló que el acuerdo pretende restringir derechos a través de una interpretación normativa y no menciona que desde la presidencia del INE ya se han hecho propuestas que el Colegiado no ha aprobado.

“Ni la Constitución ni la Legipe obligan que la Consejera presidenta tenga que presentar a este colegiado dentro de un plazo determinado (las propuestas vacantes) y además este acuerdo no menciona que ya se han hecho propuestas que este colegiado no ha aprobado”, criticó la Consejera Norma Irene de la Cruz al señalar que las encargadurías están cumpliendo con sus responsabilidad por lo que no se puede hablar de un riesgo en la elección de 2024.

El Consejero Uuc-Kib, quien al inicio de la sesión pidió tener prudencia y retirar los puntos 30 y 31 para no abonar a la división del INE, destacó que es mentira que haya áreas acéfalas en el Instituto, pues la designación de los responsables de despacho cumple esa función, y tampoco hay riesgo en las elecciones.

“Las leyes prevén todo lo que estamos viviendo, que no nos guste lo que diga la Constitución, no significa que existan lagunas en materia electoral. El marco jurídico dice que la regla básica del órgano colegiado prevé que la presidencia tiene facultades y que los consejeros no tienen las facultades de imponer a quienes van a ocupar las secretarías. La ruptura del orden constitucional que hoy se pretende trata de pervertir y forzar a los consensos, es la pretensión de renunciar a la obligación de hacer política y alcanzar pactos razonables”, mencionó.

Agregó que “el proyecto lo que pretende es maniatar a la presidencia para hacer que las direcciones los hagan ocupar con quienes ya estaban en el aparato del INE antes del cambio; pretende que la Junta General Ejecutiva la ocupe quien haya sido avalado y que haya sido personal de confianza. Es abusivo pretender que solo quienes pertenezcan al aparato puedan desempeñar las funciones”.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez, uno de los promoventes, negó que se trate de una medida que busque romper el orden constitucional incluso la consideró “grosera” y una manera de dificultar el diálogo. Exhortó públicamente a la Consejera presidente Taddei a hacer propuestas “viables” y “a dialogar más”.

“Exhorto a la Consejera presidenta a que haga propuestas que considere factibles, la exhorto a dialogar más y aprovechar y respetar las coincidencias. No prolonguemos más las situaciones provisionales. Esta iniciativa es un llamado sincero para construir consensos”, dijo.

La Consejera Rita Bell se pronunció en contra del proyecto, pues incurre en incongruencias, como por ejemplo, “en el caso de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva dice que se nombrará a la persona encargada de despacho dentro de las personas titulares de la JGE legal, quien solo podrá permanecer con esa calidad durante máximo doce meses, contados a partir del nombramiento y hasta en tanto no se designe a la persona titular en los términos establecidos por la Constitución y la ley”.

La Consejera presidenta Taddei habló en su intervención de respetar a quienes estén frente a las áreas encargadas de despacho y señaló que no se “tambalea”, como señalan los autores de la iniciativa, el funcionamiento del INE, y consideró una “grosería” que se hable de lo contrario.

“Yo no veo que en ningún momento se pongan en juego la Unidad Técnica de Fiscalización que ponga el riesgo los partidos, me parece una grosería pensar en que estar con encargadurías se tambalee el funcionamiento del INE”, destacó.

El Consejero Arturo Castillo defendió el acuerdo, al igual la Consejera Dania Paola Ravel.

SE RETIRA EL PUNTO 31

Al inicio de la sesión ordinaria, el Consejero Uuc-Kib Espadas Ancona propuso retirar el punto 31 del orden del día que daba a la consejera presidenta la facultad de elegir entre los funcionarios actuales, titulares y encargados de despacho, a la persona que ocuparía de manera provisional la Secretaría Ejecutiva, el segundo cargo en importancia en el INE.

“Ciudadanas, integrantes de este Consejo General del INE, el orden del día que hoy se nos presenta incluye dos puntos que, de aprobarse, serían devastadores para el orden constitucional al interior del INE, son los puntos 30 y 31, incluidos por el Consejero Montaño, por un lado, y por los consejeros Zavala, Rivera y Faz, por el otro”, explicó.

Para el Consejero Uuc-Kib Espadas, “los acuerdos que hoy se ponen en la mesa son la condena a que nuestra incapacidad política se eleve a la decisión que tomaría un tribunal que mala mente ha podido administrar sus propios conflictos. No debemos dar ese paso, no debemos entrar a la confrontación que los últimos dos puntos del orden del día nos plantean. No puedo proponer por mí mismo el retiro de estos dos puntos del orden del día. Así pues, apelo a la madurez personal, a la estatura política y al compromiso democrático que retiren estos dos puntos a fin de que no cerremos este año en medio del más grande conflicto interno que este Instituto haya podido enfrentar”.

El Consejero Jorge Montaño Ventura, incondicional de la presidenta Guadalupe Taddei desde que ambos llegaron al INE en abril pasado, solicitó la palabra para retirar el punto 30 del orden del día como respuesta a lo planteado por el Consejero Uuc-Kib Espadas.

No obstante, los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz no retiraron el punto 31, el cual señala: “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los Órganos Centrales del INE”.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez defendió la discusión del punto 31. “Hay que reconocer que es una situación inusual, pero responde a hechos que no deben seguir viviéndose. El hecho principal es la prolongación de una situación irregular en la conformación de la estructura ejecutiva del INE, me refiero a las encargadurías de despacho”.

Rivera agregó que esta situación excepcional se ha prolongado por más de medio año y arremetió en contra de la Consejera presidenta Guadalupe Taddei:

“La Consejera presidenta ha utilizado en exceso esa previsión legal y reglamentaria de los encargados de despacho, sin duda ha faltado diálogo y la falta de consenso. El exceso en el uso de las encargadurías de despacho va en contra del diseño constitucional del carácter colegiado de las decisiones del Instituto y su dirección”.

Luego criticó al propuesta ya quitada del orden del día del Consejero Jorge Montaño, señalando que es inconstitucional.

“Frente a esta prolongación, se han presentado dos propuestas de solución, de un lado, una pretensión de concentrar en un poder unipersonal la facultad para nombrar a la Secretaría Ejecutiva, esto no solo contraviene una disposición ilegal, sino va contra todo el diseño constitucional de decisiones colegiadas. Del otro lado hay una propuesta que tiene el propósito de superar esa situación irregular, se trata de una propuesta que busca ponerle reglas a una atribución de la presidencia para nombrare de manera excepcional cargos vacantes. Por lo tanto, sostengo que es válido mantener este punto”, consideró.

La presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quien asumió el cargo en marzo de este año, se congratuló con la decisión del Consejero Jorge Montaño de retirar el punto 30 y advirtió que el punto 31 “es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido”.

“Debo de agradecer el gesto del Consejero Jorge Montaño al escuchar con atención la propuesta del Consejero Uuc-Kib, me sumo a esta propuesta y así como hay valoraciones iniciales en algunas consejerías, tendré que decir que no puedo acompañar el proyecto 31 porque es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido. Este Consejo no tiene atribuciones para ir normando y regulando asuntos más allá de lo que está regulado, salvo aquellos casos que sean omisiones de carácter legislativo y en este momento no estamos en esa situación. Reconozco lo que cada uno dice, pero no lo comparto porque el punto 31 es un llamado a romper justamente la legalidad que nos ocupa”, aseguró.