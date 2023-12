Concejal del partido de Zelenski detona granadas y hiere a por lo menos 26 personas

Kiev, Ucrania, 15 de diciembre (AP) — El concejal de una localidad en el oeste de Ucrania detonó tres granadas de mano durante una reunión este viernes, causándose heridas graves él mismo y a por lo menos una veintena más de personas, informaron las autoridades.

Un video publicado en redes sociales mostraba a un hombre entrar en una sala donde se reunía el consejo municipal de Keretsky para debatir y aprobar el presupuesto de la comunidad.

El hombre, identificado preliminarmente como Serhii Batryn, un concejal del partido político Servidor del Pueblo, al que pertenece el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sacó tres granadas de sus bolsillos, les quitó los seguros y las arrojó al piso delante de él.

Best quality and longest video I can find of the attack this morning during a Keretsky village council meeting. The attacker, of Zelensky's Servants of the People party, is dead, 26 are wounded, six of whom are in critical condition. Thoughts and prayers to them all. pic.twitter.com/P15KOi4K04

— Kit Klarenberg (@KitKlarenberg) December 15, 2023