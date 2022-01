¿Cómo cambiarán los pagos basados en la UMA este 2022? Aquí una explicación

Desde 2016 que se comenzó a implementar, año con año se actualiza el valor de esta medida en pesos, la cual responde con base en la variación interanual del último reporte de inflación. En diciembre de 2021, el Índice de Precios al Consumidor se situó en 7.36 por ciento, porcentaje destinado también al alza en la UMA.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).— Con la actualización más reciente de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el pago de algunas obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que surgen de estas, que toman de base esta medida se modificarán.

La actualización de esta unidad de referencia se realiza año con año desde 2016, cuando sustituyó la base de Veces Salario Mínimo (VSM). Es calculada por el Instituto estadístico y varía en línea con la inflación con la que cierra la economía nacional en diciembre de cada año.

Por ello, a partir del 1 de febrero de 2022, la UMA será un 7.36 por ciento más que en el año anterior, por lo que el valor diario de ésta será de 96.22 pesos, mientras que la mensual y anual subirán a 2 mil 925.09 y 35 mil 101.08 pesos, respectivamente.

En el caso de las multas de tránsito en la Ciudad de México se deberán calcular con base en la UMA diaria. A continuación desplegamos el costo aproximado dependiendo de cada infracción.

Para calcular el costo de un pago con base en la UMA, se multiplica el valor diario de esta medida por el número de veces que indique la autoridad. Po ejemplo, para una multa mínima de tránsito en la capital se multiplicaría 96.22 por 10, lo que resulta en los siguientes costos.

-Exceso de velocidad y conducción sin licencia

Para vehículos ligeros y motocicletas ambas multas tienen el mismo valor. Éstas van de 10, 15 o 20 veces la UMA vigente, es decir, de 962.20 a mil 924.40 pesos. Las autoridades capitalinas especifican que se aquellas personas que no porten el permiso para conducir para menores de edad o la licencia de conducir, ya sea en formato físico o digital, serán acreedores esta sanción. La multa también recaerá en aquellos que presenten una licencia vencida.

Los vehículos de transporte público de pasajeros y carga por la multa será equivalente a 20, 25 o 30 veces la UMA, equivalente a un pago de mil 924.40 a 2 mil 886 pesos.

-Invasión del paso peatonal

La sanción por invadir el paso peatonal va desde 20, 25 o 30 veces la UMA, lo que representará un pago de mil 924.40 a 2 mil 886 pesos.

-Agresiones físicas o verbales a oficiales de tránsito

Según la legislación vigente en la Ciudad de México, aquellas conductoras y conductores que insulten, denigren, o golpeen a algún oficial de tránsito recibirán una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, para este 2022 el pago sería de entre mil 924.40 y 2 mil 886 pesos.

-Usar el teléfono celular mientras conduce

En la capital del país, utilizar el teléfono móvil, ya se escribiendo o llamando, resulta en una infracción de 30, 32 o 35 UMAs, es decir, va de los 2 mil 886.6 hasta los 3 mil 367.7 pesos.

Las multas de menor valor, que están entre las 5, 7 o 10 UMAs son: no usar el cinturón de seguridad, circular de reversa más de 30 metros y usar irracionalmente el claxon.

¿CUÁNTO SUBEN LAS DEUDAS DEL CRÉDITO INFONAVIT?

El crédito para comprar una vivienda con el esquema del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o del (Fovissste) se ajustará este año conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no con el salario mínimo, pues la deuda y la mensualidad de todas las personas que tienen este tipo de crédito en Veces Salario Mínimo (VSM) se determina de acuerdo al indicador que tenga menor aumento porcentual.

Mientras que el salario mínimo incrementó un 22 por ciento, la UMA lo hizo un 7.36 por ciento; por eso, de manera automática la deuda que se tenga por liquidar subirá con base en este último porcentaje.

Para ejemplificar esto, si tenías una deuda de un millón de pesos, a partir del 1 de febrero esta subirá a un millón 73 mil 600 pesos. Es importante resaltar que esta contabilidad sólo aplica para aquellos créditos hipotecarios que están calculados con este valor, por lo que quedan excluidos los que son otorgados con tasa fija.

Con el fin de mantener una tasa de interés fija, en 2017 convertimos los créditos de Veces Salario Mínimo (VSM) a UMA. Conoce más aquí: https://t.co/qiOVelzfqa pic.twitter.com/ss0o8a9s7x — Infonavit (@Infonavit) December 23, 2019

¿CÓMO SE CALCULARÁN LAS PENSIONES?

La UMA también tiene injerencia en el pago de las pensiones para jubilados. Fue en 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el tope de pensiones estaría determinado por la UMA y no por el VSM.

En ese sentido, para este 2022 los empleados jubilados recibirán por esta prestación 10 UMA por día. Es decir, su pago mensual será de 28 mil 866 pesos. Sin embargo, con el sistema anterior, calculado con el salario mínimo, el incremento de la pensión sería del 22 por ciento, por lo que los trabajadores jubilados podrían cobrar alrededor de 23 mil pesos más al mes, es decir, 51 mil 800 pesos.

Pese a esto, no impacta igual para todas las jubilaciones, ya que depende del sistema de pensiones en el que se está inscrito. Esta medida y actualización afecta directamente a aquellas personas inscritas en los esquema de pensión vitalicia pagada por el Estado, establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En marzo de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que la pensión universal de los adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de población indígenas y refirió que la actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024. Este plan inició en julio de ese mismo año con un incremento del 15 por ciento.

“Representa incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores de 135 mil millones de pesos a 240 mil en 2022, a 300 mil millones en 2023 y a 370 mil millones de pesos en 2024”, dijo el mandatario.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, la medida beneficiará a más de 10 millones de adultos mayores, sin que se aumenten impuestos o se apliquen los llamados “gazolinazos”.

En la actualidad, uno de cada 10 mexicanos tiene 65 y más años. Para el año 2050, tres de cada 10 mexicanos tendrán la edad legal para retirarse y hacer uso de su pensión, refieren cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A medida en que la población envejece y que la esperanza de vida se incrementa –para el año 2030 un mexicano promedio vivirá 85 años, según la OCDE– los sistemas tradicionales de pensiones se vuelven “financieramente insostenibles”, se lee en el informe Las pensiones en México y el mundo, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Este contexto de crisis obligó a México a transitar de uno a otro sistema de pensiones.

-Con información de EFE

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.