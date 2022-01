Zendaya: Una estrella nacida en Disney que se forja un lugar en la industria

Una carrera que empezó a despuntar en Disney Channel, como la de otros actores y cantantes marcados por la “casa del ratón”, pero que Zendaya ha sabido potenciar eligiendo papeles diversos que la han desmarcado de su paso por programas para pubertos. Ahora desfila por las alfombras de grandes eventos y su rostro ya resulta familiar.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– A más de dos años de la primera entrega de Euphoria, el pasado domingo llegó a HBO Max la segunda temporada de la serie de Sam Levinson registrando un récord de audiencia, pues logró atraer a 2.4 millones de espectadores durante la emisión de su primer capítulo convirtiéndose así en el estreno digital más importante de la plataforma.

La entrada de usuarios para ver el primer episodio tuvo un aumento del 900 por ciento en comparación con el debut de la temporada anterior, lo que significa el crecimiento de la serie protagonizada Zendaya, la actriz que ha cautivado al compás de este título.

¿Y quién no ha puesto los ojos sobre Zendaya? Gracias a su trabajo en esta serie como Rue Bennett, en 2020 la californiana obtuvo un Emmy como Mejor Actriz de una serie drama convirtiéndose así en la mujer más joven en obtener dicho galardón, y siendo la segunda actriz afroamericana en ganarlo.

“Sólo quiero decir que hay esperanza en los jóvenes”, dijo. “Sé que nuestro programa de televisión no siempre se siente como un gran ejemplo de eso”, pero les agradeció por “hacer el trabajo”, apuntó tras ser nombrada como la ganadora.

Rue, de esponjosa y descuidada cabellera, es un chica que lucha con la sobriedad y la recuperación de las drogas en la serie. Desde pequeña lidió con su identidad y fue diagnosticada con TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), ADHD (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), ansiedad y trastorno bipolar.

La pérdida de su padre la llevó al límite, a una sobredosis que hizo que su madre la internara en una clínica de rehabilitación aunque el plan de Rue nunca fue el de recuperarse, no hasta que conoció a Jules (Hunter Schafer), de la que se enamoró y que también quebró su corazón.

La segunda temporada retoma el distanciamiento entre ellas y la recaída de Rue que la llevará aún más a oscuros momentos en su vida, episodios por los que la misma Zendaya ha tenido que salir a advertir a su público:

“Sé que lo he dicho antes, pero quiero reiterar el hecho de que Euphoria está destinada para un público adulto. Esta temporada, incluso más que la anterior, es muy emotiva y aborda asuntos que pueden ser desencadenantes y difíciles de ver. Por favor, véanlo sólo si se sienten cómodos. Cuídense y tengan en cuenta que, pase lo que pase, todavía tienes quien te quiere y que yo puedo sentir tu apoyo. Todo mi amor, Daya”, escribió en su Instagram.

El primer capítulo no decepcionó a los fans, por el contrario los comentarios positivos han inundando las redes sociales y se han convertido también en un mar de memes.

La intensidad que ha definido a la serie a la hora de abordar temas como la drogadicción, el abuso sexual, la violencia y salud mental en menores de edad formaron parte de esta primera emisión, en la que la Zendaya ha comprobado una vez más por qué ganó ese Emmy.

Zendaya ha abrazado al personaje de Rue y ha puesto en medio de todas las complicaciones del papel esperanza y empatía que se amplia a todas las personas que han pasado por este duro camino de las enfermedades mentales y las adiciones.

“Esa sensación de esperanza, de empatía, de redención, siempre viene a mi mente cuando me convierto en Rue”, dijo Zendaya para en encuentro con medios donde estuvo presente la agencia EFE.

“Es una historia que le dice a alguien que está sufriendo que se sienta menos solo en su experiencia, en su dolor, en su oscuridad. No eres la única persona que está lidiando con eso”, apuntó la actriz. “La cosa mas hermosa que me ha pasado en este tiempo es toda la gente que ha compartido conmigo sus viajes como supervivientes”, añadió.

SU CABELLERA ES LO ÚNICO QUE PERMANECE

Rue se ha convertido en el papel más importante en la prometedora carrera de Zendaya, de apenas 25 años de edad. Aunque también ha causado un gran impacto convertirse en la MJ del Spider-Man de Tom Holland y con el que debutó en 2017 con Homecoming.

Ahora ha agregado dos entregas más siendo parte de esta saga de la que además ha obtenido el amor de Holland y ha vivido el éxito que la cinta Spider-Man: No Way Home ha supuesto en taquilla y en el mundo cinematográfico de superhéroes.

En 2021 También sumó una participación en Dune de Denis Villeneuve donde apenas pudimos verla en unas escenas, pero su papel tomará más fuerza en la segunda entrega de la cinta de Warner al lado de Timothée Chalamet.

Esa figura delgada de Zendaya que también ha llamado la atención en las alfombras rojas engalanó la cinta de Malcolm & Marie donde actuó junto a John David Washington, para el mismo Sam Levinson de Euphoria. Un drama para Netflix que estrenó a inicios del año pasado.

No obstante, el talento de Zendaya también ha trascendido de la actuación y muchos descubrieron su voz en el musical The Greatest Showman. Pero ojo, esta cinta no fue el debut de la actriz en el canto.

Desde niña Zendaya vio interés por el mundo del espectáculo empezando por el teatro, el modelaje, pequeñas participaciones en cine y televisión, y salidas en comerciales. Sin embargo su gran inicio fue en el papel de Rocky Blue para la serie Shake It Up al lado de Bella Thorne para Disney Channel, un programa para “prepubers” que desencadenó una línea de ropa y sencillos que se colocaron rápidamente.

Su voz, aunque ya no tanto en el canto, ha seguido presente, pues llamó la atención para el doblaje y fue contratada para prestar voz a Lola Bunny en la secuela del clásico de los 90, Space Jam: Nuevas Leyendas, aunque su trabajo no convenció a muchos.

Sin duda el crecimiento de Zendaya ha sido exponencial, los retos actuales han subido de calibre y los ha sabido superar al grado de poner los pies en importantes eventos , lo único que ha permanecido a pesar de los cambios de look para sesiones de fotos es su larga y frondosa cabellera.

