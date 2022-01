El autor, una obra poco convencional en la que el público es cómplice

La obra cuenta con la dirección de Benjamín Cann y es protagonizada por los actores Carmen Madrid, Emilio Guerrero, Enrique Arreola y Miguel Santa Rita.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Cuando pensamos en una obra de teatro en común evocar a los actores en el escenario y al público en las butacas disfrutando de la historia, sin embargo, El autor tiene una propuesta que va más allá, al entrar a la sala del Foro Shakespeare es posible sentarse en el área para los asistentes o incluso en las sillas dispuestas en el escenario, en esta obra los actores interactúan, puede que incluso uno de ellos esté sentado a tu lado y no lo notes hasta que se dé el momento de su participación.

El Autor, un texto Tim Crouch, cuenta la historia de qué pasó en otra obra, cómo es que se prepararon los actores para interpretar a personajes tan complicados y tratar un tema polémico y con mucha violencia.

Un joven comienza a hablar y expresa la emoción que lo invade cada vez que visita una sala de teatro, pregunta el nombre de varios asistentes, bromea y hace que varias personas se identifiquen con su felicidad, su incertidumbre, todo parece resultar un poco confuso de inicio, pero poco a poco es posible ir descubriendo la dinámica: los actores contarán su experiencia mientras participaban en otra obra.

En el centro del escenario se encuentra otro personaje, el autor de la obra de la que hablan, entre el público se encuentran Carmen y Emilio, ella comparte su experiencia en una marcha de mujeres, él su asombro por interpretar un papel tan violento.

No hay escenografía ni iluminación especial, pero no hace falta, El autor es una obra que impacta, que deja callado al espectador, pensando, impactado, digiriendo todo lo que acaba de escuchar, la violencia expresada en los diálogos, en la historia, en una reflexión acerca de si todo lo que ocurre en el escenario no es real, en El Autor el público no es sólo eso, no hay una línea divisoria entre el escenario y las butacas.

La obra cuenta con la dirección de Benjamín Cann y es protagonizada por los actores Carmen Madrid, Emilio Guerrero, Enrique Arreola y Miguel Santa Rita. Los boletos se pueden adquirir en la taquilla de el Foro Shakespeare para las funciones del viernes a las 20:00 horas, sábados 18 y 20 horas y domingos a las 18 horas, hasta el 30 de enero.

