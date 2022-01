Presidenciables, VIDEO: Investigado, fuera de México, Anaya pierde reflectores

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– Ricardo Anaya, excandidato presidencial y uno de los aspirantes de la oposición para 2024, arranca el año lejos de los primeros lugares en las encuestas presidenciales y fuera del país, del cual salió en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht, que él ha atribuido a una persecución política.

Hace tan sólo un año el panorama era distinto para Anaya, quien rechazó una diputación plurinominal del Partido Acción Nacional —del cual fue dirigente y candidato en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano en 2018— y en cambio inició un recorrido por mil municipios del país, una estrategia que en su momento le fue cuestionada debido a la similitud de la emprendida por Andrés Manuel López Obrador, antes de llegar a la Presidencia.

Para febrero, una encuesta de Massive Caller —encuestadora que Anaya contrató durante su campaña de 2018— lo colocaba como el principal aspirante opositor con 42.6 por ciento de las preferencias electorales. La misma medición situaba al Canciller Marcelo Ebrard con​​ 42.3 por ciento y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con un 37.4 por ciento.

Dos meses después, en julio, Massive Caller sostenía a Anaya como el principal aspirante de la oposición por encima de Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Enrique Alfaro (MC) y Mauricio Vila (PAN), mientras que colocaba como los principales presidenciables de Morena Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quienes se sostienen en esa oposición salvo con la diferencia de que la Jefa de Gobierno ahora encabeza las preferencias.

El panorama dio un vuelco, cuando en agosto Anaya informó que se había exiliado en Estados Unidos para poder “seguir luchando”. No obstante, su salida del país se debió en respuesta a la investigación que la Fiscalía ha emprendido en su contra por su supuesta participación en la trama de corrupción de Odebrecht. Anaya dijo desde el 26 de agosto que recibió un citatorio de la FGR para acudir a declarar y desde entonces ha insistido que es un “perseguido político” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021