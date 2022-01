BITS | God of War, una experiencia inigualable en PC

God of War nos cuenta la historia de Kratos años después de los sucesos de God of War 3, en esta ocasión tenemos a un Kratos más viejo, más maduro, muy lejos de su “hogar” y para sorpresa de muchos, con un hijo. En esta experiencia en PC, el sistema de combate se siente mucho más fluido y responsivo, además de que tenemos la opción de jugar tanto con el Dualshock 4 como con el Dualsense.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Desde hace algunos años, PlayStation decidió que era momento de comenzar a llevar sus más grandes franquicias a nuevos horizontes, específicamente a PC. Ente ellos, juegos exclusivos de otros desarrolladores como Heavy Rain, Nioh o Deah Stranding, entre otros, hasta franquicias sumamente importantes propiedad de SIE como Horizon Zero Dawn, Uncharted y más recientemente God of War. Esto no sólo representa un movimiento estratégico para atraer más consumidores y que quienes no posean una consola de PlayStation puedan experimentar estas grandes entregas, sino que a nivel técnico, cada una de estos juegos nos ofrece un nuevo potencial a nivel gráfico y de desempeño gracias a las diferentes tecnologías, tanto de software como hardware, que están disponibles hoy, lo vimos en Horizon Zero Dawn con mejoras gráficas y una tasa de refresco hasta tres veces mayor que en su lanzamiento original, lo vimos con Days Gone y Death Stranding con un mejor rendimiento y siendo compatible con monitores ultra panorámicos. God of War no es la excepción con una resolución 4K, cuadros por segundo desbloqueados, soporte de Nvidia Reflex, DLSS 2.0 y está tendencia que cada vez vemos más con soporte de monitores ultra panorámicos.

God of War nos cuenta la historia de Kratos años después de los sucesos de God of War 3, en esta ocasión tenemos a un Kratos más viejo, más maduro, muy lejos de su “hogar” y para sorpresa de muchos, con un hijo. ¿Pero cómo pasó esto? Primero hay que entender que dentro de este universo las diferentes mitologías existen, pero en diferentes ubicaciones geográficas. Para esto Kratos decidió llegar a un nuevo lugar y empezar a vivir como un simple mortal, tuvo una esposa que era mortal y concibieron a Atreus. Sin dar demasiados detalles de la historia principal, esta se basa en un recorrido entre los dos protagonistas: Kratos y Atreus; si bien, únicamente tomaremos el control de Kratos; Atreus es parte fundamental del relato y es un compañero bastante útil al momento del combate. La historia nos cuenta la travesía de Kratos y su hijo a un nivel de madurez que cambia radicalmente el cómo conocíamos a Kratos; esta aventura servirá para conocer un poco más a detalle el porqué de esta, también entenderemos la relación padre e hijo que se va desarrollando, además de los motivos por los que Kratos ahora está en el mundo nórdico.

El sistema de combate se siente mucho más fluido y responsivo, además de que tenemos la opción de jugar tanto con el Dualshock 4 como con el Dualsense y por supuesto, mouse y teclado. Los ataques ligeros y los ataques pesados al momento de utilizar el “hacha de leviatán” se sienten increíbles, además de que, gracias a la opción de jugar con mouse, podemos tener un mejor control y sobre todo mucho más rápidos movimientos al momento del combate, para voltear o esquivar ataques. También contamos con un escudo, algo que es nuevo en Kratos; este escudo nos servirá para bloquear ataques, así como para hacer “parry” al momento de que nos ataquen, esto nos ayuda ya que hace más sencillo el poder atacar, defenderte y contra atacar. Claro, aún sin armas Kratos tiene sus puños que son igual de poderosos y bastante útiles cuando no tienes un arma en tu mano.

Para este nuevo sistema de combate también tenemos un nuevo sistema de niveles, habilidades y armaduras. Este aspecto le da un cambio muy bueno al juego; además de que añade frescura a la franquicia. Podremos tener diferentes armaduras a lo largo de nuestro recorrido; nuestras armas sólo recibirán mejoras dependiendo de los elementos que necesitemos para mejorarlas, pero nunca cambiarán o podremos comprar nuevas armas; en el caso de las armaduras estas sí irán cambiando y para esto tenemos tres partes de armaduras: pecho, cintura y muñecas las cuales podremos crear, encontrar o mejorar a lo largo del juego y se clasifican en rarezas por colores: verde siendo la más sencilla, azul, morado y naranja siendo la mejor que puedes tener, pero claro, para tener la mejor armadura necesitaras muchos elementos para poderlas crear y estos se consiguen eliminando jefes o teniendo mucha suerte en los diferentes cofres dentro del juego. Para Atreus también podremos crear o modificar su armadura, así como para su arco.

En el apartado gráfico podemos apreciar todo el potencial de esta versión de PC, nosotros pudimos experimentar todas estas mejoras al utilizar una tarjeta gráfica Geforce RTX 2080 Ti, que nos permite una resolución de hasta 4K donde cada detalle dentro del juego, en nuestros personajes y al momento del combate se vuelve verdaderamente épico. Sin embargo, tal vez lo más destacable se encuentra en el uso de la tecnología DLSS 2.0 como Reflex, donde el juego logra mantener una resolución escalada, pero con un mejor desempeño al momento del procesamiento y del uso de más cuadros por segundo en pantalla. Básicamente el juego corre mejor sin perder calidad en la resolución, haciendo que la experiencia, sobre todo la del combate sea única.

God of War es posiblemente el mejor “port” que hemos tenido por parte de PlayStation en PC, no sólo por lo que representa la franquicia como una de las más emblemáticas (si no es que la más emblemática), sino porque es uno de los juegos que en su momento llevó al límite técnico tanto al PlayStation 4 como al PlayStation 4 Pro, por lo que darle aún un mayor poder tecnológico a la experiencia que representa es vivirla de una forma completamente diferente a la original y eso se traduce en algo que es aún mejor.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez