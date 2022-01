Científicos desarrollan el mapa más detallado del Universo en tres dimensiones

Ciudad de México, 16 de enero (RT).- Un grupo internacional de científicos se encuentra trabajando en la elaboración del más grande y detallado mapa del universo en tres dimensiones, el cual permitirá a los astrónomos comprender el papel de la energía oscura en el origen y evolución del universo, informó la institución responsable de la investigación en un comunicado de prensa el día jueves.

El proyecto es dirigido por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos, y tendrá una duración de cinco años, al término de los cuales se espera completar el mapa con la información de 35 millones de galaxias, misma que ayudará a diversas investigaciones en el campo de la cosmología y astrofísica.

Carlos Frenk, científico de la Universidad de Durham (Reino Unido), explicó al medio Daily Mail que, pesar de estar en la primera etapa, los científicos ya están abriendo nuevos caminos, y agrega que “esto nos ayudará a buscar pistas sobre la naturaleza de la energía oscura, pero además aprenderemos más sobre la materia oscura y el papel que desempeña en la forma en que se forman las galaxias como la Vía Láctea y cómo evoluciona en el universo”.

Scientists are creating the largest and most detailed 3D map of the universe. 7 months into a 5 year mission, the Dark Energy Spectroscopic Instrument (or DESI) is to investigate “dark energy” which accelerates the expansion of the universe pic.twitter.com/h5hfJbWBDi

