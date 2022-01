Kanye “Ye” West, no calla su enojo hacia el comediante Pete Davidson en nueva canción

Por Susana Zepeda

Ciudad de México, 16 de enero (Vanguardia).- Kanye “Ye” West sigue sin estar contento con el hecho de que Pete Davidson salga con Kim Kardashian West, y lo deja muy claro en su nuevo tema.

El rapero arrastra al comediante de Saturday Night Live (SNL) en una nueva canción llamada My Life Was Never Eazy, con The Game. Una porción del audio está sonando en las redes sociales, y esta letra en particular ha conseguido la atención de todos: “Dios me salvó del accidente, solo para poder golpear el cu… de Pete Davidson”.