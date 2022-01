Covax ha entregado mil millones de vacunas contra COVID a países pobres, dice la OMS

BERLÍN (AP).— El programa respaldado por Naciones Unidas para enviar vacunas contra el coronavirus a muchos países pobres ha entregado ya mil millones de dosis, según indicó el domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, ese hito “es apenas un recordatorio del trabajo que queda por hacer” después de que los países ricos acaparasen y acumulasen los fármacos, señaló la OMS.

Un envío de 1.1 millones de dosis de vacunas mandado el sábado a Ruanda incluía la dosis mil millones distribuida por el programa Covax, señaló la agencia de Naciones Unidas.

La OMS critica desde hace mucho la distribución desigual de las vacunas y ha pedido a los fabricantes y a otros países que den prioridad a Covax. Para el jueves, señaló el grupo, 36 de sus 194 países miembros habían vacunado a menos del 10 por ciento de su población, y 88 habían vacunado a menos del 40 por ciento.

#COVAX, the vaccines pillar of the @ACTAccelerator, is leading the largest #COVID19 vaccine procurement and supply operation in history, with deliveries to 144 countries to date.

Let’s #ACTogether to deliver #VaccinEquity and vaccinate 70% of people in ALL countries by mid-2022. pic.twitter.com/MHloYtzyvv

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 16, 2022