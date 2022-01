Spider-Man: No way home se convierte en la película más taquillera de México

AS MÉXICO

La nueva entrega del superhéroe arácnido logró superar el éxito que tuvo Avengers: Engame, en 2019, que es la película que antes ostentaba el título de la más taquillera en nuestro país.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 16 de enero (AS México).- A un mes de su estreno, la película Spider-Man: No Way Home, protagonizada por Tom Holland y Zedaya, se ha convertido en todo un éxito en las salas de cine de México, por lo que Sony Pictures dio a conocer que la producción ha roto récords al convertirse en la más taquillera en nuestro país.

De acuerdo a información de la productora, logro vender 21 millones de entradas y ha recaudado mil 478 millones de pesos en el país, hasta el viernes 14 de enero de 2021. “¡Estamos de fiesta! Spider-Man: Sin Camino a Casa es ahora la película #1 en taquilla en México ¡de todos los tiempos! (sic)”, indicó una publicación.

Además, se invitó a los fans a que continúen yendo a las salas de cine. “Y una gran película también conlleva una INCREÍBLE audiencia. ¡Muchas gracias por hacer posible que sea #1 en taquilla de la historia en México! (sic)”, publicó Sony Pictures en otro mensaje de redes sociales.

Y una gran película también conlleva una INCREÍBLE audiencia. ¡Muchas gracias por hacer posible que #SpiderMan #SinCaminoACasa sea #1 en taquilla de la historia en México! 🕸️🥳🕷️ Celébralo con nosotros disfrutándola nuevamente exclusivamente en cines. pic.twitter.com/TSE7uHJR7v — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) January 15, 2022

Cabe mencionar que la nueva entrega del superhéroe arácnido logró superar el éxito que tuvo Avengers: Engame, en 2019, que es la película que antes ostentaba el título de la más taquillera en nuestro país, la cual también pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿DE QUÉ TRATA SPIDER-MAN: NO WAY HOME?

La sinopsis oficial nos dice: “Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man, la vida del joven se vuelve una locura. Peter decide pedirle ayuda al Doctor Extraño para recuperar su vida. Pero algo sale mal y provoca una fractura en el multiverso”.

Aunque lo que hizo que se convirtiera en todo un éxito fue la aparición de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield retomando su personaje de Peter Parker, dando pie así al multiverso, y a pesar de que por muchas semanas Marvel y Sony negaron esta posibilidad, al final se convirtió en toda una realidad. Te dejamos con el tráiler oficial:

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.