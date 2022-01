“Cuesta mucho”: Yalitza reacciona al VIDEO de Superholly analizando su inglés

La youtuber vio la producción de la que fue parte la actriz, pero manifestó su decepción al darse cuenta que eran escasos los segundos que apareció en escena hablando inglés.

Ciudad de México, 16 de enero (AS México).- Luego de que hace unos días, la youtuber Holly Tuggy, mejor conocida como Superholly, famosa por hacer videos en los que analiza el inglés de algunos famosos y compartir sus conocimientos, publicó un video en el que analizaba las habilidades de la actriz Yalitza Aparicio en este idioma, y ahora la oaxaqueña reaccionó al material.

Para entrar en contexto, primero Superholly publicó el video titulado “Analizando el inglés de Yalitza Aparicio”, en el que contó que decidió grabarlo porque leyó un articulo que llamó su atención, el cual calificaba a la actriz con un “Inglés perfecto” en el cortometraje Daughters of Witches.

Así que la youtuber vio la producción de la que fue parte la actriz, pero manifestó su decepción al darse cuenta que eran escasos los segundos que apareció en escena hablando inglés, así que se dispuso a buscar entrevistas y apariciones en medios para tener un panorama más completo del dominio de Aparicio en el idioma.

Al final, Superholly quedó maravillada al ver que cuando la oaxaqueña visitó Estados Unidos para promocionar la película Roma (2018), realizada por Alfonso Cuarón, ella la mayor parte del tiempo dio las entrevistas en español, por lo que llegó a la conclusión que muchas veces el lenguaje no es impedimento para poder triunfar internacionalmente.

REACCIÓN DE YALITZA APARICIO

Luego de la publicación de Holly, la actriz compartió a través de su canal de YouTube la reacción al video y se impresionó cuando se enteró que alguien la calificó con un “inglés perfecto”. “Yo creo que ahí todos nos sentimos timados, yo también me emocioné. Yo no he buscado si hay videos míos hablando inglés, no sabía que hablaba inglés, no me había enterado”, dijo.

“Se hace el esfuerzo pero cuesta mucho. Como dicen, se lleva su tiempo, es un proceso pero hablar inglés perfecto, uff, no lo creo. Ahorita la verdad no”, añadió Aparicio y terminó de ver todo el video compartiendo lo complicado que ha sido este proceso, pero se mostró orgullosa por lo que ha logrado.

También contó que la ayuda de la actriz Marina de Tavira fue muy importante durante las entrevistas en las que ambas se presentaron. “Siempre estuvo ahí ayudándome, es una persona increíble y siempre me dio fuerza y seguridad para seguir. Amo a Marina de Tavira”, agregó.

DETALLES DE DAUGHTERS OF WITCHES

Este cortometraje se estrenó en octubre de 2021 y se encuentra disponible en YouTube para poder verlo gratuitamente. “Una mujer trae a su hija recién nacida a visitar a su familia en México y participa en un antiguo ritual del bosque”, nos dice la sinopsis oficial.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.