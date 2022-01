Mexicanos en Tonga son localizados pero buscarán retornar: “La situación es crítica”

Las familias de Lesliy David se encuentran preocupadas debido a que sus familiares se encuentran en la isla Tonga y no pueden regresar a México.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Los mexicanos Lesli Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González, que residen desde hace dos años en Tonga, fueron localizados luego de que la erupción volcánica y posterior tsunami los dejara atrapados en esta isla de Pacífico, donde la valoración de daños se ha visto complicada por la gran nube de cenizas que lo cubre todo e impide los vuelos.

Además, expuso que debido a que la situación en Tonga es crítica, buscan que ambos mexicanos puedan salir de la isla después de más de un año.

“Dentro de lo que cabe, mi hermana Elisa y su amigo David están bien. Sin embargo, la situación en Tonga aún es crítica. Haremos todo lo posible para que ellos puedan salir de la isla. Agradezco sus muestras de cariño y su apoyo al difundir la noticia”, agregó en otro post.

Además, Leslie pudo hablar con su madre durante la noche del 16 de enero gracias a que la Embajada británica le prestó un teléfono satelital.

“Habló con mi mamá brevemente, le dijo que estaban bien, pero que por favor insistieran con la Embajada de Nueva Zelanda para que pudieran salir de la isla (Tongatapu) lo antes posible, y dijo que la escuchó alarmada”, contó Amelia en entrevista telefónica a Reforma.

“Pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos apoyen para que mi hermana y su amigo puedan salir de la isla lo antes posible, porque lo han intentado desde hace un año y no lo consiguieron, y ahora con el tsunami será más complicado, pero ellos están pidiendo ayuda porque la situación es crítica”, agregó Amelia.

Después de la erupción, Amelia publicó que: “Mi familia y yo estamos sumamente preocupados por el estado físico de mi hermana Elisa Pop Song y su amigo y colega David To Lose. No tenemos información clara por parte de ninguna autoridad, comprendemos que dentro del territorio de Tonga no hay internet y quizá tampoco energía eléctrica, pero consideramos que es de vital importancia que las autoridades pertinentes se aseguren de salvaguardar el estado físico de los mexicanos que están en Tonga en este momento”, escribió Amelia Nava, hermana de Elisa, en Facebook.