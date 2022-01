Los más ricos duplican su fortuna en la pandemia y 99% del mundo se empobrece: Oxfam

Londres, 17 ene (EFE).- Los 10 hombres más ricos del mundo han doblado sus fortunas durante la pandemia, mientras que un 99 por ciento de la humanidad ha visto caer sus ingresos, denuncia un informe publicado este lunes por la organización internacional de lucha contra la pobreza Oxfam.

Oxfam, con sede en Nairobi (Kenia), ha difundido el estudio con motivo de la celebración entre hoy y el 21 de enero de la Agenda de Davos del Foro Económico Mundial, que tiene lugar de forma virtual antes de un posible evento presencial en Suiza el próximo junio.

#OxfamReport: New #billionaire minted every 26 hours, as inequality contributes to the death of one person every four seconds. #Inequality_kills

Full report here: https://t.co/6zDAMxzzX0

— Oxfam in MENA (@OxfamMENA) January 17, 2022