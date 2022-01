Fundador de grupo “Empresarios para la 4T” estudia posible adquisición de Banamex

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Javier Garza Calderón, fundador de los empresarios por la Cuarta Transformación informó que ante el anuncio de Citigroup de poner en venta al Banco Nacional de México, llamado ahora Citi Banamex, se podría considerar una oportunidad de rescatar sus activos históricos, culturales y financieros para que regresen a manos de empresarios mexicanos.

“En mi calidad de fundador de la asociación ‘Empresarios por la 4T (E4T)’ he manifestado mi interés por invitar a otros empresarios a conformar un grupo de inversionistas con el fin de analizar su posible adquisición. Mi amor por México, mi trayectoria empresarial y mis raíces me impulsan en esta idea”, escribió Garza Calderón en un comunicado.

Además, mencionó que como su familia es dueña de la Banca Serfín y sus posteriores experiencias como Consejero de Banpaís, Banca Somex, Banca Serfín, así como Consejero de Seguros Monterrey, Finanzas y Arrendadora Monterrey, cuenta con la experiencia y conocimiento de muchos años sobre la banca en México.

Expuso que “la estrategia es disruptiva para que Banamex sea realmente mexicano; donde mexicanos y migrantes puedan comprar acciones e invertir, sin excluir, como lo dijo el Presidente, a algunos extranjeros complementarios”.

Garza Calderón mencionó que se formaría un fideicomiso para recibir a los inversionistas y un equipo de analistas y especialistas nacionales como internacionales para evaluar todas las líneas de negocio que maneja Citi Banamex para después hacer una oferta.

El pasado 13 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup para que se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Hank González.

“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas comprar el banco y debe de haber otros inversionistas. Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados”, dijo el mandatario mexicano al garantizar que habrá pago de impuestos para México por la transacción. Garza Calderón es fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional.

López Obrador señaló que su Gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras compren Banamex; no obstante, refirió que es preferible que quede en manos nacionales, pues se podrían reinvertir con mayor facilidad las ganancias obtenidas en México.

“Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país”, explicó. “Últimamente nuestros adversarios hablan de fugas de capital, y no es así. Al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Sin utilidades que no se reinvierten en México, se van, utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien”, recalcó el Presidente.