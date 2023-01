VIDEO: Brendan Fraser gana Critics Choice Award a Mejor Actor; da un emotivo discurso

Brendan Fraser rompió en llanto tras ganar el Critics Choice Award como Mejor Actor por The Whale. Te compartimos el emotivo discurso del actor.

Por Corina González

Ciudad de México, 16 de enero (AS México).- El domingo 15 de enero, se llevaron a cabo los Critics Choice Awards 2023. En estos premios, más de cientos de críticos y periodistas de todo el mundo votan para elegir lo mejor del cine y la televisión. La ceremonia de este 2023 se llevó a cabo desde el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, con la conducción de Chelsea Handler.

Esta noche estuvo llena de sorpresas. Everything Everywhere All at Once se llevó el premio a Mejor Película, mientras que los directores de la misma cinta, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, fueron reconocidos en la categoría de Mejor Director a pesar de que Steven Spielberg era favorito.

Por otro lado, a diferencia de los Globos de Oro, donde Austin Butler y Colin Farrell fueron reconocidos como los mejores actores, en drama y comedia/musical, respectivamente; en los Critics Choice Awards, Brendan Fraser se llevó el premio a Mejor Actor.

EL EMOTIVO DISCURSO DE BRENDAN FRASER

La estrella de The Whale, de 54 años, venció a Austin Butler (Elvis), Tom Cruise (Top Gun: Maverick), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living) para hacerse con la victoria. Tras el anuncio de su victoria, Fraser rompió en llanto.

When Brendan Fraser won Best Actor at the #CriticsChoiceAwards for his performance in #TheWhale pic.twitter.com/OblethtPh5 — Matt Neglia (@NextBestPicture) January 16, 2023

Al comienzo de su emotivo discurso de aceptación, Fraser agradeció a la Asociación de Elección de Críticos y continuó describiendo The Whale como una película “sobre el amor”. “Se trata de la redención. Se trata de encontrar la luz en un lugar oscuro, y tengo mucha suerte de haber trabajado con un elenco que es increíble”, agregó.

“Si tú, como Charlie, a quien interpreté en esta película, de alguna manera, luchas contra la obesidad, o simplemente sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que tú también puedes tener la fuerza para simplemente ponerte de pie e ir a la luz, sucederán cosas buenas”, concluyó entre lágrimas.

Brendan Fraser’s acceptance speech for The Whale at the #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/jxQsEfQfKo — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 16, 2023

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.