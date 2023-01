Boris Johnson firma acuerdo con la editorial HarperCollins para una autobiografía

Londres, 16 de enero (AP) — El exprimer Ministro británico Boris Johnson firmó un acuerdo para escribir una autobiografía de su tumultuosa época en el cargo, que empezó con la promesa de concretar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y terminó repleta de escándalos y con su renuncia.

La editorial HarperCollins anunció el lunes que el libro, que aún no tiene título, será una autobiografía de un Primer Ministro “como ninguna otra”.

Johnson se convirtió en primer ministro en julio de 2019 y sacó a Gran Bretaña de la UE al año siguiente. Durante su gobierno, llegó la pandemia de coronavirus, incluso contrajo la enfermedad y terminó en terapia intensiva, al final se vio envuelto en escándalos sobre sus finanzas y ética.

