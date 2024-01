Succession y The Bear se imponen en los Premios Emmy; Elton John alcanza estatus EGOT

Se llevaron a cabo los Premios Emmy, que galardonan a las series de televisión estadounidenses, y que habían tenido que posponerse cuatro meses después de su fecha original debido a la huelga de actores y escritores en Hollywood.

Por Andrew Dalton

LOS ÁNGELES (AP).— Succession ganó el premio a la Mejor Serie Dramática, The Bear se llevó el premio a la Mejor Comedia, y ambas dominaron los premios de Actuación en los Emmy del lunes por la noche, mientras que Quinta Brunson, la escritora, productora y actriz, obtuvo una emotiva e histórica victoria por Abbott Elementary.

Succession, la saga de HBO sobre una familia adinerada en pleito y un imperio mediático cuestionable, ganó su tercer premio a la mejor serie dramática por su cuarta y última temporada, junto con el premio a Mejor Actor de drama para Kieran Culkin, y a la Mejor Actriz de drama para Sarah Snook

The Bear, el melodrama de FX sobre otra familia en pugna y un restaurante en apuros en el centro de la vida de un talentoso chef, le valió el premio a Mejor Actor de Comedia a Jeremy Allen White; Mejor Actriz de Reparto de Comedia para Ayo Edebiri; y Mejor Actor de Reparto de Comedia para Ebon-Moss Bachrach. Los tres habían sido nominados por primera vez.

“Esta es una serie sobre la familia y la familia que uno encuentra y la familia real”, dijo Edibiri desde el escenario al llevarse el primer trofeo de la septuagésimo quinta edición de los Premios Emmy, en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Brunson ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia por la serie que creó, Abbott Elementary, lo que la convierte en la primera mujer negra en ganar el premio en más de 40 años, y en la primera de un programa de televisión abierta en ganarlo en más de una década.

“Me encanta hacer Abbott Elementary y estoy muy feliz de poder vivir mi sueño y actuar como comediante”, dijo Brunson durante su discurso mientras trataba de contener las lágrimas. La también guionista y actriz fue una de las estrellas con estilos destacados en la alfombra plateada de los Emmy.

Succession ganó seis premios Emmy en total, incluyendo Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto.

Beef ganó el premio a Mejor Serie Limitada, mientras que Steven Yeun y Ali Wong se convirtieron en los primeros estadounidenses de origen asiático en ganar en sus categorías: Yeun, como Mejor Actor en una serie limitada, y Wong como Mejor Actriz. El creador Lee Sung ganó un Emmy por escribir y dirigir la serie. Beef obtuvo ocho premios Emmy en total después de tres victorias en los Premios Emmy de las Artes Creativas del fin de semana pasado.

Brunson había ganado un Emmy por su falso documental sobre una escuela primaria predominantemente negra y sin recursos de Filadelfia, pero esta es su primera estatuilla como actriz. Antes de ella, sólo la actriz negra Isabel Sanford, de The Jeffersons, había ganado en la categoría en 1981.

En la primera hora del programa, celebrado en el natalicio de Martin Luther King Jr., tres mujeres negras habían ganado importantes premios: Brunson, Edebiri y Niecy Nash-Betts, quien se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en una serie limitada por Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

En la serie de Netflix, Nash-Betts interpretó a una vecina del asesino Jeffrey Dahmer, la cual denuncias a las autoridades sobre su comportamiento, pero no es escuchada. “Acepto este premio en nombre de todas las mujeres negras y morenas que no han sido escuchadas y han sido vigiladas en exceso”, dijo.

La ceremonia se llevó a cabo en el lunes feriado en Estados Unidos debido a un retraso de cuatro meses por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

“¿Se están diviertiendo en los Emmy de chocolate esta noche?”, dijo el presentador Anthony Anderson durante el programa. “¡Estamos triunfando esta noche! (…) ¡Esto es como el Día de MLK y Juneteenth (Día de la Emancipación), todo en uno!”.

Anderson, quien fue nominado a Mejor Actor de Comedia siete veces sin ganar por su programa Black-ish, agregó: “Si hubiera sido nominado este año, ¡definitivamente habría ganado!”.

El calendario modificado implicó premios aplazados como el de Edebiri, que ganó el Emmy por la primera temporada de la serie días después de ganar un Globo de Oro por la segunda temporada.

Tras bambalinas, un miembro del personal que trabajaba en los Emmy se acercó a White mientras revisaba los mensajes de felicitación en su teléfono al esperar para hablar en la sala de prensa. “Yo mismo soy cocinero, así que esto significa mucho para mí”, le dijo a White antes de tomarse una selfie con el astro.

Culkin eclipsó a su hermano mayor y a su padre en Succession para ganar el último Emmy como actor principal de la serie.

El actor había sido nominado dos veces a mejor actor de reparto por dicha serie sin ganar. Pero en la última temporada, en la que su personaje Roman Roy pasa de ser un bromista secundario a un desastre emocional en el centro del drama de la serie, ingresó a la categoría principal y ganó por encima de sus compañeros de reparto Brian Cox, quien interpreta a su padre, y Jeremy Strong, quien interpreta a su hermano mayor.

Culkin bromeó durante su discurso cuando le dijo a su esposa que sus dos hijos no eran suficientes. “Quiero más”, dijo Culkin. “Dijiste que si ganaba, podríamos hablar de eso”.

Snook se llevó su primer Emmy en tres nominaciones por Succession, y su esposo ficticio Macfadyen ganó el segundo Emmy de su carrera por interpretar a Tom Wambsgans, el yerno que comenzó la serie de HBO como un colado oportunista y la terminó como lo más cercano a un vencedor en Succession.

Jennifer Coolidge, la única del elenco entre los vacacionistas malditos de The White Lotus, también de HBO y que regresó para la segunda temporada, ganó su segundo Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una serie dramática.

La actriz y su personaje, Tanya, aumentaron sus fans para la segunda temporada italiana tras su primera etapa hawaiana. Su papel fue casi de protagonista, pero todos los miembros del elenco de White Lotus fueron nominados en categorías de reparto, incluidas cinco actrices en la categoría de Coolidge.

Las emociones estuvieron a flor de piel desde el inicio de la ceremonia con la primera presentadora, Christina Applegate, quien anunció en 2021 que le diagnosticaron esclerosis múltiple, recibió una ovación de pie cuando salió con un bastón a presentar un premio y lloró al anunciar a los ganadores.

The Bear también ganó premios por dirección y guion, los cuales se sumaron a los cuatro que había ganado en los Emmy de las Artes Creativas anteriores.

Anderson le dijo a los nominados al comienzo de la ceremonia que en lugar de que sus discursos fueran interrumpidos por música, su madre, la actriz Doris Hancox, sentada entre las primeras filas del teatro, les diría cuándo era el momento de terminar sus palabras de agradecimiento. Pero al final, Hancox le gritó más a su hijo como parte de las bromas de la noche. “¡Soy el anfitrión!”, le contestó él gritando en un momento dado.

Honrar la historia de la televisión fue el tema de la septuagésimo quinta edición de los Emmy. Anderson inició el programa en una escenografía de Mr. Rogers e interpretó temas de televisión, incluido “Good Times”, además, varias reuniones de elencos se dieron a lo largo de la ceremonia.

Martin Lawrence y Tisha Campbell de Martin, Ted Danson y Rhea Perlman de Cheers, y Rob Reiner y Sally Struthers de All in The Family, tuvieron intervenciones en recreaciones de sus sets de comedia antes de presentar los premios.

Arsenio Hall apareció en una versión de su programa de entrevistas de la década de 1990, mientras que Tina Fey y Amy Poehler se reunieron para presentar un premio a la manera de Weekend Update, que solían presentar en Saturday Night Live de 2001 a 2005. “Hemos llegado a la etapa de la vida en la que solo presentaremos premios sentadas”, dijo Fey.

Una aparición notable fue la de Katherine Heigl, quien se unió a Ellen Pompeo y otros excompañeros de elenco de Grey’s Anatomy en el set de una habitación de hospital del programa, ahora a punto de comenzar su vigésima temporada, luego de que ella terminara su participación en 2010 en términos no muy buenos.

“Sí, ha habido cambios a lo largo de los años”, dijo Heigl con una sonrisa irónica, “pero la única constante es la increíble base de fans”.

ELTON JOHN ALCANZA EL ESTATUS DE EGOT

Elton John alcanzó el raro estatus de EGOT. El famoso cantante y pianista británico obtuvo un premio Emmy este lunes por la noche al mejor especial de variedades (en vivo) por Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, un documental de concierto de tres horas que se transmitió por Disney+.

John dijo que se sentía “increíblemente honrado” por unirse al grupo de élite de ganadores EGOT, es decir, aquellos que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

“El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fanáticos en todo el mundo”, dijo John, de 76 años, en un comunicado después de ganar su trofeo.

El superastro posee cinco premios Grammy, el más reciente por Elton John & Tim Rice’s Aida, de 2001; dos Oscar por Can You Feel the Love Tonight de The Lion King (El Rey León) de 1994 y (I’m Gonna) Love Me Again, de Rocketman; además de un Tony por su música original de Aida.

Es uno de los solistas más populares de la historia, y tiene el récord del sencillo más vendido en formato físico gracias a los 33 millones de copias vendidas de “Candle in the Wind”, en 1997.

John se convirtió en la decimonovena persona en alcanzar el estatus de EGOT después de que Viola Davis lograra la hazaña cuando ganó un Grammy el año pasado. Otros artistas EGOT son Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson y John Legend.