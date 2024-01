El mundo se va a acabar, les dijeron. Murieron 429, unos en ayuno y otros asesinados

Por Tom Odula

NAIROBI, Kenia (AP).— El director de la Fiscalía General de Kenia ordenó el martes que 95 personas de una secta apocalíptica sean acusadas de asesinato, homicidio culposo, radicalización, crueldad y tortura infantil, entre otros delitos, por la muerte de 429 presuntos feligreses.

El director Mulele Ingonga respondió a la presión de un Magistrado del condado costero de Kilifi, que dijo al Ministerio que acusara a los sospechosos en un periodo de dos semanas o la corte los iba a dejar en libertad.

Desde los arrestos en abril, los fiscales habían pedido a la corte permiso para mantener detenidos al líder de la iglesia Paul Mackenzie y a otras 28 personas mientras revisaban el caso que conmocionó a los kenianos con el descubrimiento de fosas comunes, y afirmaciones de hambruna y estrangulación.

El Magistrado principal Yousuf Shikanda rechazó la última solicitud para mantener detenidos a los sospechosos por otros 60 días, señalando que había dado tiempo suficiente para completar las investigaciones.

El caso emergió cuando la policía rescató a 15 feligreses emancipados de la iglesia de Mackenzie en el condado de Kilifi, en el sureste de Kenia. Cuatro murieron luego de que el grupo fue trasladado a un hospital.

Sobrevivientes dijeron a los investigadores que el pastor les dio instrucciones de que ayunaran hasta morir antes de que el mundo acabe para que pudieran conocer a Jesús.

Una búsqueda de la remota y boscosa zona encontró decenas de fosas comunes, han dicho las autoridades. Las autopsias realizadas en algunos cuerpos mostraban indicios de hambruna, estrangulación y asfixia.

#shakahola #Kenya cult massacre death toll, has crossed the 400 mark as 12 bodies are exhumed today. This brings the total bodies of parishioners exhumed thus far to 403. Over 500 people have registered their kin as missing. #TheHolyBetrayal pic.twitter.com/9ag5DQtScE

— Brian Obuya (@ItsBrianObuya) July 17, 2023