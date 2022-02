Magistrada latina es nominada para servir en la Suprema Corte de California

Por Brian Melley

LOS ÁNGELES, 16 de febrero (AP).— Una jueza de tribunal de apelaciones que es hija de inmigrantes mexicanos fue nominada el martes por el Gobernador Gavin Newsom como la primera latina en servir en la Corte Suprema de California.

La magistrada Patricia Guerrero, de 50 años de edad, creció en la región agrícola del Valle Imperial y ha trabajado como fiscal federal, socia de un bufete de abogados, jueza del tribunal superior y ahora forma parte del Tribunal de Apelaciones del 4to Distrito.

De confirmarse su nominación, Guerrero ocuparía la vacante que se abrió en octubre cuando el juez asociado Mariano-Florentino Cuéllar dejó el cargo para convertirse en Presidente de Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Cuéllar fue nominado a la corte por el exgobernador Jerry Brown.

La corte de siete miembros actualmente está conformada por cuatro magistrados nominados por demócratas y dos que fueron propuestos por republicanos. Otra nominada por Brown, la jueza Leondra Kruger, está siendo considerada por el presidente Joe Biden pera reemplazar al juez Stephen Breyer en la Corte Suprema de la nación luego de que éste se jubile.

La nominación fue celebrada por grupos de activistas que presionaron a Newsom para que designara a una persona latina después de que Cuéllar anunció que dejaría la corte en septiembre. Guerrero surgió en ese momento como una posible candidata para ocupar la vacante.

La diversidad en el tribunal ha sido una prioridad para Newsom. En 2020, nominó al primer juez abiertamente gay, Martin Jenkins, quien es la tercera persona de raza negra en servir en la corte.

I’m proud to nominate Justice Patricia Guerrero to be the first Latina Justice on the California Supreme Court.

Her story is what CA is all about:

Brilliant, accomplished & widely respected.

The daughter of immigrants & raised in the Imperial Valley. pic.twitter.com/46pPQvhxkr

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 15, 2022