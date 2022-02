Un grupo de periodistas decide no hacer preguntas a AMLO en reclamo por la violencia

Ayer hubo dos manifestaciones, una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado de la República, para protestar en contra del clima de violencia que se vive en México. El Presidente expresó su solidaridad con la protesta, pero aclaró que desde su Gobierno no se ordena la aniquilación de comunicadores. Reconoció que es su obligación protegerlos.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– Reporteros que asisten a la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador decidieron, en un hecho inédito, dejar de hacer preguntas el día de hoy en protesta por los asesinatos de periodistas desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pasando por la de Enrique Peña Nieto y hasta nuestros días.

El Presidente expresó su apoyo y solidaridad a la protesta, y aclaró que desde su Gobierno no se ordena la aniquilación de comunicadores. Reconoció que es su obligación protegerlos.

Ayer hubo dos manifestaciones: una en la Cámara de Diputados y otra en el Senado de la República. Lo mismo: para protestar en contra del clima de violencia que se vive en México.

Ahora la protesta se extendió a Palacio Nacional. Sólo una periodista logró preguntar; el resto decidió ya no hacerlo aunque la conferencia iba lo suficientemente avanzada. El anuncio del reportero se dio a las 8:40 horas y el Presidente había dicho que acabaría a las 8:15 horas. Como sea, el acto en sí fue una muestra de la inconformidad creciente en México por la falta de protección a los comunicadores.

“Buenos días, Presidente. Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeros y compañeras periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad con los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días”, comentó.

“En función de esto, Presidente. La mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con lo que hizo este gremio periodístico en el Poder Legislativo. Queremos repicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante; si no también, están en su derecho”.

“Nosotros no hemos mandado a aniquilar a nadie”, fue lo que respondió el presidente @lopezobrador_ después de que un periodista no le hiciera preguntas como protesta por la violencia al gremio “Los principales asesinos de nosotros son servidores públicos” pic.twitter.com/bomXr3x7jS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 16, 2022

“Nos queremos abstener, Presidente, de hacerle preguntas porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristobal de las Casas [Chiapas] para el 5 de marzo, que usted dijo, Alejandro Encinas estaría presente [Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población]”, concluyó el reportero.

Ayer, reporteros, fotógrafos y camarógrafos, que cubren en la Cámara de Diputados, se manifestaron en el pleno en contra de la violencia contra periodistas y los ataques a la libertad de prensa. Mientras el Diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, tenía la palabra, los comunicadores se colocaron de espaldas a la tribuna de San Lázaro con el puño en alto y guardaron un minuto de silencio.

Posteriormente, con gritos, protestaron a nombre de los seis periodistas asesinados en lo que va del 2022: “¡Justicia!”, “¡Libertad!”, “Nos queremos vivos”. En tanto, el legislador morenista se dijo respetuoso de las manifestaciones de los medios de comunicación. “Cuando terminen de exponer sus inquietudes podemos continuar con el mensaje”.

Hoy, en conferencia de prensa, después de expresar su solidaridad, el Presidente López Obrador refirió que “ya no es el Estado como era antes: el violador por excelencia de los derechos humanos”, y aseguró que si “hay pruebas, se castiga” a los responsables.

“Pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores para que no nos confundan. Entonces todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Y qué bien que se separa. Hay que proteger a todos: ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos porque la vida es lo más valioso”, expresó.

El Jefe del Ejecutivo federal pidió no utilizar los asesinatos de periodistas para “atacar” al Gobierno. “¿Saben lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder? Que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más estuviésemos recibiendo golpes y ataques (…) Vamos respetándonos todos y pongamos por delante la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, no sólo para un grupo, para todos”.

“Nosotros respetamos la vida, no somos represores. No es el ‘mátalos en caliente’. La violencia se tiene que ir resolviendo, primero que no haya la intervención de un Estado opresor, que no exista. Y lo otro, que no haya impunidad y se va a ir avanzando”, dijo el mandatario para después asegurar que en su Gobierno no habrá represión, ni censura. Luego se despidió.

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades. El inicio de 2022 en el país se ha teñido de sangre con seis periodistas asesinados.