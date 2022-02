La OTAN no detecta la retirada de tropas rusas cerca de Ucrania; persisten temores

Por Vladimir Isachenkov, Yuras Karmanau y Lorne Cook

Moscú, 16 de febrero (AP) — Rusia anunció el miércoles la retirada de más tropas y armas a sus bases, pero la OTAN dijo que no vio indicios de repliegue mientras persisten los temores a que Moscú pueda invadir Ucrania pronto.

Moscú ha concentrado alrededor de 150 mil soldados al este, norte y sur de Ucrania, lo que encendió las alarmas de Occidente acerca de la planificación de un posible asalto. Moscú niega estar preparando una operación de este tipo y esta semana dijo que estaba retirando algunos soldados y armamento, aunque ofreció pocos detalles. Estos anuncios se han topado con el escepticismo de Estados Unidos y sus aliados, aunque parecen haber calmado el ambiente tras tras semanas de crecientes tensiones entre el Este y el Oeste.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el miércoles un video que mostraba un tren cargado con vehículos blindados cruzando un puente a su salida de Crimea, la península del Mar Negro que Rusia se anexionó de Ucrania en 2014. En la víspera, el Ministro reportó el inicio de la retirada luego de maniobras militares cerca de Ucrania.

Pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, puso el contrapunto a esas afirmaciones al señalar que la alianza militar no ve ningún indicio de que Moscú esté reduciendo el número de efectivos dentro y alrededor de Ucrania.

Los países de la alianza han expresado también sus dudas, igual que los líderes de Ucrania. Atrapados entre Rusia y Occidente, los mandatarios ucranianos han tratado de proyectar calma y fuerza durante la crisis.

#NATO #DefMin will address the most serious security crisis in Europe for decades. There are signs from #Russia that diplomacy should continue. This gives grounds for cautious optimism, but so far we have not seen any sign of de-escalation on the ground in & around #Ukraine. pic.twitter.com/V8ZJBYe23U

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 15, 2022