¿Cuánto tiempo aguantan los alimentos en el refri? Breve guía para sobras de comida

Madrid, 16 de febrero (Europa Press).- El ritmo de vida que llevamos, más en pandemia, nos obliga a ser previsores y a tirar mucho de despensa y de sobras. Son muchas las familias que dedican un día a cocinar para después tener todo el menú de la semana, por ejemplo. O bien, simplemente, alguna vez podemos cocinar de más y nos preguntamos: ¿hasta cuándo aguantará este plato en buenas condiciones si lo refrigero?

Para poder organizarnos un poco y resolver las principales dudas al respecto entrevistamos en Europa Press a Mónica Herrero, miembro del Consejo General de colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y vicepresidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón.

Según explica, generalmente guardamos las sobras en la nevera y ciertas bacterias y patógenos nos dan la pista del estado de un alimento : “Se ve en el aspecto u olor, como pueden ser lo mohos u olores agrios, pero no todos los patógenos cambian el aspecto del plato; por ello, es importante siempre saber cuándo hemos guardado esa sobra en la nevera”.

Si esto no lo hacemos bien, advierte la dietista-nutricionista, podemos padecer una intoxicación por alimentos, siendo lo más común una gastroenteritis, aunque remarca que también hay patologías más graves como la salmonelosis, que pueden ser consecuencia de una mala conservación de las sobras de comida.

CÓMO GUARDAR LAS SOBRAS

En cuanto a cuál es la mejor forma de guardar las sobras en casa, la experta apunta a cuando justo las sobras se han enfriado. “No más de dos horas desde que se han realizado las comidas conviene meterlas en la nevera en envases herméticos. Si son al vacío mucho mejor porque nos aguantarán el doble de días que si tienen aire”, agrega.

Es más, sostiene que es mejor hacerlo en recipientes pequeños y no grandes, y además manipularlos con las manos lavadas. “En general las comidas ya precocinadas o cocinadas pueden aguantar de dos a cuatro días en nevera y si es al vacío aguantaran el doble. Sin embargo, si congelamos las sobras pueden durarnos hasta tres meses, pero es importante siempre ponerles la fecha de envase porque si no no sabremos de cuándo es la sobra”, remarca.