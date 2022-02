Caifanes, Ov7, Bronco: Revelan cartel completo del Bésame Mucho Fest en Los Ángeles

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 16 de febrero (ASMéxico).- Bésame Mucho Fest Los Ángeles esta cada vez más cerca, ya fue revelado el cartel completo de las bandas y artistas que se presentarán en el esperado evento musical que tendrá en sus escenarios al talento más popular y del momento de Latinoamérica en California, Estados Unidos.

View this post on Instagram

En el listado de las bandas y cantantes más populares se encuentra talento mexicano que se estará presentando este 2022 en Dodger Staduim, en Los Ángeles. Los millones de fans se hicieron presente a través de las redes sociales mostrando su emoción por el tan esperado Bésame Mucho Fest, en el que habrá una dosis de todo un poco, desde rock, pop y hasta clásicos.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL BÉSAME MUCHO FEST LOS ÁNGELES?

¡Atención! Porque el esperado Bésame Mucho Fest Los Ángeles, tras meses de contingencia sanitaria por la COVID-19 y en espera a que las condiciones mejoren, se realizará el próximo 3 de diciembre de 2022 en el Dodger Staduim de California. Así que ve preparando tus ahorros para que alcances boleto y seas parte de este gran evento musical.

Jajajaja no puedo creer que los creadores del when we were young o sea el festival emo acaba de crear el festival de música hispana de los 2000 llamado besame mucho fest pic.twitter.com/E59URCSc6e

— Celeste (@pastelbIue) February 16, 2022