Manto de Gemas, de la mexicana Natalia López, gana Oso de Plata en la Berlinale

Berlín, 16 de febrero (EFE).- La película mexicano-argentina Manto de Gemas, de la boliviana Natalia López Gallardo, es la ganadora del Oso de Plata del Jurado de la Berlinale.

The next of eight bears in total, the Silver Bear Jury Prize, goes to "Robe of Gems" by Natalia López Gallardo. We wish a wonderful Award Ceremony! pic.twitter.com/7hGzHPBMkO

— Berlinale (@berlinale) February 16, 2022