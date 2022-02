Manchester City, Bayern, Real Madrid y Liverpool avanzan en la Liga de Campeones

Madrid, 16 de febrero (EFE).- La goleada en el estadio Jose Alvalade de Lisboa dejó escrito el camino del Manchester City a los cuartos de final de la Liga de Campeones cercanos también para el Liverpool tras ganar en Milán al Inter (0-2), que avista el Bayern Múnich, que empató en Salzburgo (1-1), y que se complican para UN Real Madrid que languideció en París (1-0).

📍 Firmino y Salah impulsan al Liverpool‼ 📍 El Bayern rescata un empate 'in extremis'‼

Dos eliminatorias sentenciadas y dos en el aire dejó el capítulo inicial de la “Champions” que completará la ida de octavos la próxima semana con los cuatro duelos restantes.

El futbol inglés realzó su potencial. Y los dos que entraron en acción reservaron plaza entre los ocho mejores. El Manchester City del español Pep Guardiola lo hizo con contundencia, con la condición de favorito con la que transita desde el arranque del torneo.

View this post on Instagram

En la primera parte ya dejó sellado el pase. Se marchó a los vestuarios con 0-4 por medio de un doblete de Bernardo Silva y los goles de Riyad Mahrez y Phil Foden. Después, en la segunda parte, Raheem Sterling redondeó la goleada. La vuelta apunta a trámite en el Etihad Stadium.

El Liverpool también tiró de solvencia para poner un pie entre los supervivientes del torneo. Ganó en el Giusseppe Meazza al Inter (0-2) que mantuvo el tipo en la primera parte. El conjunto de Jurgen Klopp aceleró en el último cuarto de hora y amarró el triunfo con los tantos del brasileño Roberto Firmino y del egipcio Mohamed Salah.

𝗚𝗘𝗧 𝗜𝗡, 𝗥𝗘𝗗𝗦 🙌🔴

Taking a victory back to Anfield in the #UCL last-16 👊 pic.twitter.com/QkOwWROD6V

— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2022