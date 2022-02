“Han sido días de desesperación y tristeza”, dice esposa del activista desaparecido

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- “Yo tuve comunicación con él el 31 de enero. Fue la última vez que estuve con él y el 1 de febrero hablé con él a las 4:30 de la mañana y luego a las 11:18. Ahora no hay nada en concreto”, cuenta Miriam Martínez Vargas, esposa de Pedro César Carrizales Becerra, desaparecido hace 16 días.

Estos días han sido una “desesperación” porque no sabe nada de su esposo que también es esperado por sus hijos.

La familia de Pedro César Carrizales Becerra, también conocido como “El Mijis”, ha enviado cartas y ha publicado tuits a diario con el rostro de él para pedir información sobre su paradero.

De los últimos datos que se dieron a conocer fueron unos audios de WhatsApp en los que dice que fue detenido por agentes, pero después avisó que fue liberado. Sobre este tema su esposa mencionó que “se siguen investigando esos audios para ver si se puede dar con la localización de mi esposo”.

Agregó que hasta el momento ha recibido el apoyo de las fiscalías y las comisiones de personas desaparecidas de Ciudad de México, Saltillo y Nuevo León. “Por parte del Gobierno (federal) ya se cuenta con una apoyo”, precisó.

Agradeció a las autoridades que la apoyan y a la gente en redes sociales que se han portado con empatía, aunque denunció que otros lo han hecho con burlas que consideró comunes hacia su esposo.

“Más que nada agradecer a las autoridades que me están apoyado y sobre todo a la gente en redes sociales, que uno que otro sí se ha portado con burlas, las comunes como siempre, pero esas las hago omisas y realmente a las personas que me están apoyando se los agradezco de corazón”, dijo.

Miriam Martínez comentó que en los últimos meses, Pedro Carrizales había retomado sus tareas de activista con un proyecto denominado “La ruta del migrante” para contar el sufrimiento de las personas que dejan su país de origen y las consecuencias de viajar con sus familias.

ENTRE LA POLÍTICA Y EL ACTIVISMO

Pedro César Carrizales Becerra saltó a la política mexicana en 2018, cuando fue electo Diputado para el Congreso de San Luis Potosí, de donde es originario, con el apoyo de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

“El Mijis” se convirtió en una figura destacada. Primero, por su pasado como pandillero, que él mismo ha relatado, y por su origen humilde. Carrizales Becerra relató que vivió, durante su niñez y juventud, en barrios populares, lo que contribuyó a construir su identidad como “chavo banda”, y que provocó que en algunas ocasiones policías lo arrestaran en redadas contra pandilleros. Esto lo contó en entrevista con SinEmbargo.

El ser un personaje distinto al tradicional legislador mexicano, le provocó estar en medio de polémicas y situaciones en riesgo. El 4 de febrero de 2019, fue víctima de un atentado mientras viajaba cerca de la carretera a Río Verde, por el Camino a Santa Rita, rumbo a Ciudad Satélite, en San Luis Potosí, a bordo de su automóvil sedán color blanco, en el que resultó ileso.

“Fui víctima de un atentado, nos balacearon (…) Como parte de mi agenda tenía que ir a tres colonias de mi Distrito. La primera fue Torre de Babel; la segunda, Olinda, y la última, a las 8:30 de la noche, era Ciudad Satélite. Al salir de Olinda mis escoltas me dijeron que subiera rápido a la camioneta. En el transcurso de la carretera me dijeron que me tirara al piso. Me tiro y enseguida siento un enfrenón y empiezan a oírse los balazos. Yo estaba tapado, sólo me volaban vidrios por encima de mí. Yo oí muchos calibres y dije: ¡Ya pues ya, ya fui, ahora ya me tocó! Los escoltas detuvieron la agresión”, explicó en entrevista con este medio digital.