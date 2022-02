El coordinar ofensivo de la NFL, O’Connell, deja a los Rams para unirse a los Vikings

Redacción Deportes, 16 de febrero (EFE).- El excoordinador ofensivo de los campeones de la NFL Los Angeles Rams, Kevin O’Connell, afirmó este miércoles que llega como nuevo entrenador de los Minnesota Vikings para hacerlos campeones.

“Aprecio a la organización de Minnesota Vikings por darme esta oportunidad de ser su entrenador. Estoy emocionado y comprometido para trabajar incansablemente para traerles un campeonato de Super Bowl”, aseveró el coach.

O’Connell tiene 36 años y trabajó desde 2020 como coordinador ofensivo de los Rams del entrenador Sean McVay con quien obtuvo el Super Bowl LVI del pasado domingo al vencer 23-20 a los Cincinnati Bengals.

Su carrera en la NFL empezó en los Cleveland Browns como entrenador de pasadores en 2015, un año después trabajó con los San Francisco 49ers como asistente ofensivo.

En 2017 llegó a Washington como entrenador de mariscales de campo y en 2019 fue ascendido a coordinador de la ofensiva, puesto que llegó a desempeñar con los Rams en 2020.

Kevin O’Connell aprovechó su presentación para enviar un mensaje a los fanáticos de los Vikings.

El presidente de los Minnesota Vikings, Zigy Wilf, mencionó que un factor que lo hizo decidirse por O’Connell para dirigir a su equipo fue su capacidad para construir ataques poderosos en las escuadras por las que ha pasado.

“Kevin es un líder impresionante y respetado que ha sido parte de explosivos sistemas ofensivos. Tiene un tremenda capacidad para desarrollar el fútbol que le apasiona, además de preparar, desarrollar y comunicarse con sus jugadores”, destacó Wilf.

Kevin O’Connell llega en sustitución de Mike Zimmer, despedido en enero pasado, luego de terminar la campaña 2021 con ocho victorias y nueve caídas.

