“Nadie quiere callar a nadie, son las reglas”, dice Consejera a gobernadorxs de la 4T

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) no busca callar a nadie, simplemente busca que los servidores públicos cumplan las reglas, aseguró Claudia Zavala, Consejera del organismo luego de que este día la entidad ordenara retirar el escrito “GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN” que apoyaba al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto actual de la consulta de Revocación de Mandato por considerarla propaganda gubernamental en un periodo prohibido.

Claudia Zavala indicó que el desplegado firmado por los 18 gobernadores de Morena en apoyo al Presidente López Obrador violaba lo establecido en la Ley de Revocación de Mandato al hacer propaganda de los logros y avances que ha tenido el Gobierno en estos tres años de mandato

El pasado 13 de febrero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un documento en el que junto con los gobernadores de Morena, expresaban su respaldo hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador de quienes lo han atacado.

En la misiva, los gobernadores del partido oficialista respaldaban al titular del Ejecutivo al consideran que “los ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una Reforma Eléctrica que beneficie a la Nación y al pueblo de México”.

Este día el INE ordenó retirar el escrito “GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN” luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) presentara un recurso de inconformidad ante la Comisión de Quejas y Denuncias.

En un análisis cautelar, dicha Comisión determinó que el documento versa sobre propaganda gubernamental que se difunde en un periodo prohibido, que va desde el 4 de febrero de 2022 y hasta la conclusión de la jornada que tendrá verificativo el 10 de abril, cuando se haga la consulta de Revocación de Mandato.

El ente electoral acordó ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo local denunciados que inmediatamente y en un plazo no mayor a tres horas lleven a cabo las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.

NO EXPONER LOGROS

La Consejera Zavala reiteró que la prohibición de la carta firmada por los gobernadores de Morena se debió a la exposición de los logros y compromiso que tiene el actual Gobierno con la sociedad y recordó que todos los servidores públicos, sin importar el partido al que pertenezcan deben actuar de manera neutral.

“Hay que tener bien claro que a los servidores públicos hoy se les exige un deber de cuidado reforzado, esto quiere decir, el servidor público tiene que actuar de forma neutral, sin influir, porque la finalidad es que no intervengan los servidores público en ninguna parte, ni en democracia directa, ni en elecciones que pueden influir en las y los ciudadanos”.

Finalmente la Consejera electoral aseguró que los partidos políticos sí pueden compartir este tipo de desplegados siempre y cuando no incurran en las prohibiciones marcadas por la ley.

“Sí pueden hacer este tipo de actos, pero hay que cuidar muy bien no incurrir en las prohibiciones constitucionales que tenemos y que nos rigen. No es un tema del INE, ese diseño lo dio el legislador actual, porque no es el legislador de hace años, este tema de Revocación de mandato, de las prohibiciones para servidores públicos fue en la Reforma a la constitución de 2019 y quedó tal cual también en la reforma legal de 2020, esto es muy importante, es un modelo que restringe a todos los servidores públicos que puedan intervenir una vez emitida la convocatoria y hasta que se lleve a cabo la jornada de revocación de mandato”.