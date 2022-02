Exjugador del Manchester United ataca a Cristiano Ronaldo: “Es un egoísta”

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 16 de febrero (LaOpinión).-Cristiano Ronaldo vivió una gran sequía dentro del Manchester United. CR7 tuvo un comienzo demoledor con el club, pero poco a poco se fue apagando. La falta de gol desencadenó algunos problemas de conductas y actitudes reprochables dentro del campo de juego. En plena crisis de los “Red Devils”, un exfutbolista del equipo echó más leña al fuego.

“Piensas, ¿por qué no buscaron a Haaland? No necesitaban a Ronaldo, pero se dio cuando creyeron que iría al Manchester City. Todo el mundo pensó que era genial cuando llegó por primera vez, la gente decía que sería genial para el club, los jugadores y los jóvenes, pero el ejemplo que está dando es malo”, sentenció Paul Ince, ex futbolista del Manchester United en una entrevista para The Sun.

En este sentido, el ex mediocampista inglés considera que la frustración de CR7 lo ha conducido a mostrar unas de sus peores facetas. Ince aseguró que la sequía goleadora del portugués saca su lado más egoísta.

Back on track! Nobody gives up and there’s only one way to get back on track: hard work, team work, serious work. Everything else is just noise. Let’s go Devils!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/u8sZzzJQn5

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 15, 2022