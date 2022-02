FOTOS: Así se vivió el festejo de Los Rams en las calles de Los Ángeles

Por Christopher Weber

LOS ÁNGELES, 16 de febrero (AP).- Los aficionados de los Rams vitorearon a Matthew Stafford, Cooper Kupp, Aaron Donald y al resto del equipo campeón del Super Bowl durante un desfile de celebración el miércoles en Los Ángeles.

“Do y’all have more parade and #SBLVI content?”

atRamsNFL: pic.twitter.com/DHqalFmTzM

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 17, 2022