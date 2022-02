Silvia Pinal regresa a la actuación a sus 90 años con un musical infantil

Después de una pausa a su carrera como actriz y de haber superado la COVID-19, Silvia Pinal regresa al teatro con la puesta en escena de la historia infantil, Caperucita Roja.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 16 de febrero (ASMéxico).- Silvia Pinal anunció que regresará a la actuación, luego de haber permanecido algunos años inactiva y de que a principios de este año logró vencer a la COVID-19 que padeció, lo que sorprendió gratamente a varios de sus fans, pues tendrán la oportunidad de verla nuevamente en acción.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, la artista compartió las imágenes de los primeros ensayos la obra de teatro Caperucita Roja, misma que protagonizará muy pronto.

“Doña Silvia Pinal en lecturas para el estreno, reunión con el director de escena, Carlos Ignacio, el director musical Freddy Algarin e Ivan Cochegrus”, indicó el mensaje.

Cabe resaltar que todavía no hay información sobre cuándo ni dónde se estrenará, pero los fans manifestaron su emoción por ver a la intérprete retomando su carrera, pues a sus 90 años continúa con más energía que nunca, pues en una entrevista con el programa Ventaneando compartió cómo se siente.

“Muy padre, la verdad. Es una historia que ya tiene mucho tiempo en mis brazos, pero ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando uno dice ‘Caperucita’, instantáneamente entra una imagen preciosa infantil. Creo que es una cosa muy avanzada, la gente se va a sorprender, a los niños les va a encantar”, expresó Pinal.

A pesar de que la actriz cuenta con una extensa trayectoria, ésta será la primera ocasión en la que participará en una obra de teatro infantil. “Lo que si es una sorpresa es trabajar para el teatro infantil. Eso, para mí, me da una cosa de curiosidad porque pienso que va a ser bonito, no especialmente para los niños, sino para los papás que quieren mucho a sus hijos”, agregó.

Además, sobre la COVID que padeció, aseguró que se encuentra mejor que nunca. “Yo no sé por qué se angustiaron a finales de año; yo me siento fuerte, me siento bien y ¡adelante, vámonos al truje! Espero que me vengan a ver. Los niños la van a pasar padre y los papás la van a pasar padre también”, expresó doña Silvia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.