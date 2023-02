El jurado analiza pagos donde García Luna aparece como “Metralleta” y “El Tartamudo”

El Jurado en el proceso a Genaro García Luna está revisando algunos testimonios, como el registro de pagos por parte del narco, para las deliberaciones y decidir el futuro judicial del exsecretario de Seguridad Pública de México.

Por Jesús García

Nueva York, 16 de febrero (La Opinión).– El testimonio de Israel Ávila, quien fue contador del narco y reveló que anotó los pagos de sobornos que se habían hecho a Genaro García Luna, fue solicitado por los miembros del Jurado que decidirán si es culpable o no culpable de su relación con el narcotráfico.

Este jueves por la tarde, el jurado comenzó las deliberaciones para determinar el futuro judicial del exsecretario de Seguridad Pública de México en el Gobierno de Felipe Calderón.

Ávila es el único testigo protegido que fue parte del grupo que rindió testimonio en contra de García Luna, quien enfrenta cinco acusaciones incluida liderar una organización criminal durante un periodo continuo.

El testigo fue contador de los hermanos Mario Pineda Villa, alias “El MP” o “El Gordo Malo”, y Alberto Pineda Villa, alias “El Equis” o “Borrado”, además de haber servido a Arturo Beltrán Leyva.

En su testimonio reveló que desde 2016 había dicho a fiscales federales estadounidenses que García Luna tenía relación con el narco y se le pagaban millones de dólares.

Agregó que el mismo anotó en el sistema de contabilidad del narco cantidades de $1, $1.8 y hasta $3 millones de dólares que eran destinados a García Luna.

El nombre del funcionario no aparecía en esos documentos, reconoció, pero sí los apodos que sus jefes y otros narcotraficantes utilizaban, como “Metralleta” y “El Tartamudo”.

El Jurado solicitó también el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, quien fue el primero en declarar en el juicio a García Luna y apuntalar el caso en forma inicial con varios aspectos, como la corrupción en el Aeropuerto de la Ciudad de México, los pagos a García Luna por parte del narco, el secuestro del funcionario, el decomiso de 20 toneladas de cocaína, la detención de Jesús “El Rey” Zambada García y el operativo contra Harold Mauricio Poveda Ortega, “El Conejo”.

Todos esos hechos iniciales fueron corroborados por otros testigos, aunque algunos detalles variaron.

El juez Brian Cogan informó que el Jurado solicitó otros testimonios no especificados, además de los discursos de cierre de los fiscales y la defensa, pero estos últimos no son evidencias, por lo que no podrán ser entregados al panel.

Este viernes continuarán las deliberaciones y, según el juez Cogan, los 12 miembros del jurado no quieren volver el martes próximo, por lo que es posible que tomen una decisión final el día previo al fin de semana.

