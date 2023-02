VIDEO: Proteo y equipos de rescate son homenajeados en partido de futbol de Turquía

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Proteo, el perrito rescatista fallecido durante sus labores por los sismos ocurridos en Turquía, fue homenajeado junto con otros equipos de ayuda humanitaria durante un partido de la Europa League.

Previo al comienzo del partido entre el Trabzonspor y Basel en la primera ronda de eliminatoria de la Europa League, durante el minuto de silencio en honor a las víctimas de los sismos en Turquía, un tifo fue desplegado en uno de los lados de la tribuna, donde se muestra a un hombre de rescate junto con un bebé y, abajo de ellos, el perro Proteo.

Este acto forma parte de los homenajes que realiza el país luego de los sismos ocurridos el pasado 6 de febrero en Turquía y Siria, donde más de 23 mil personas perdieron la vida.

El equipo Trabzonspor dio a conocer que las ganancias en el partido serán destinadas para todas aquellas zonas afectadas por los terremotos.

Trabzonspor fans thank the emergency services with a tifo before their European clash vs. Basel, after the tragic recent earthquake in Türkiye. pic.twitter.com/7pSepEr8sE

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 16, 2023