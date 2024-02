Taylor Swift dona 100 mil dólares a familia de mujer asesinada en festejo de Chiefs

Por Daniel Pérez G.

Ciudad de México, 16 de febrero (ASMéxico).- Lo que apuntaba a ser una fiesta de época terminó convirtiéndose en una tragedia. La celebración por el triunfo de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl desencadenó en un tiroteo en el que murió una persona y hubo cerca de veinte heridos. La víctima fue Lisa López-Galván, una mujer de origen mexicano muy querida entre la comunidad hispana de la zona.

El entorno de la fallecida creó un perfil en la página de crowdfunding GoFundMe para apoyar económicamente a la familia. Su objetivo fue conseguir 75 mil dólares, una cifra a la que han llegado en apenas unas horas gracias a la colaboración de Taylor Swift. La cantante, pareja del jugador de los Chiefs Travis Kelce, ha hecho dos donaciones a lo largo de la mañana por valor de 50 mil dólares cada una.

Prayers for the family of Lisa Lopez Galvan who was killed at the mass shooting in Kansas today. She was a Tejano Dj and the daughter of a mariachi musician. pic.twitter.com/hxGXvWAOxu

— Anthony Medrano (@MariachiSHOW) February 15, 2024