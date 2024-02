¿Cómo contactó Gálvez al Papa? ¿Con una carta, un contacto o la “divina providencia”?

Gálvez Ruiz dio su primera versión en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, y una hora más tarde estaba relatando otra totalmente diferente.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, fue evidenciada este viernes por la periodista Carolina Rocha Menocal, quien compartió las diferentes versiones que dio la derechista sobre cómo consiguió la audiencia privada que tuvo el pasado martes con el Papa Francisco en el Vaticano.

En un video compartido en redes sociales, Rocha Menocal aseguró que la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México mintió al compartir a cómo logró su encuentro con el Pontífice.

“Ay, por la boca muere el pez y la mentira es pecado. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Bueno, porque aunque ustedes digan que soy encajosa, Dios mío, doña Xóchitl, ya la volví a agarrar con la mentira. No mentirita, mentirota. ¿Por qué? Porque nos da una versión primero y una hora después, se inventa otra versión respecto a cómo logró la audiencia con el Papa Francisco”, manifestó.

De acuerdo con la también influencer, Gálvez Ruiz dio su primera versión a las 9:00 horas en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, donde el periodista le preguntó si había sido ella quien pidió personalmente la cita con el pontífice.

“Celebro que usted tenga el coraje que tiene” fueron algunas de las palabras de Su Santidad @Pontifex_es en la reunión que tuvimos. Estoy muy agradecida con él por permitirme junto con mi familia compartir nuestras convicciones católicas personales. Mi encuentro fue de… pic.twitter.com/BoWxKk92A7 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 16, 2024

Ante el cuestionamiento, la candidata presidencial de la derecha, respondió que la había por medio de un contacto con el que ella contaba, que no era ni el Episcopado ni la anunciatura.

Una hora más tarde, se le preguntó nuevamente cómo había agendado la cita con el Papa Francisco, y Gálvez Ruiz respondió una segunda versión: “No me lo vas a traer pero yo sí creo una divina providencia, mandé una carta, me contestaron y me dieron fecha”.

La periodista sostuvo que ella pensaría que “cuando una versión no se parece a otra versión, es mentira”, mientras narraba ambas versiones. La primera, en la que manifestó que fue gracias a “la divina providencia”, cambió minutos después por “un contacto” suyo, que le ayudó a solicitar la audiencia varias semanas atrás, de acuerdo con ella.

Sin embargo, la derechista fue cuestionada una vez más con la misma pregunta en la “Mañaneta”, donde afirmó haber mandado una solicitud: “No me lo vas a creer, pero yo sí creo en la divina providencia. Mandé una carta, me contestaron y me dieron fecha. Así fueron las cosas”.

Ambas versiones que fueron emitidas por Gálvez Ruiz se contradicen en la forma en la que afirmó haber establecido una fecha para su encuentro con el Papa Francisco: a través de un contacto, con Ciro Gómez Leyva, y por medio de una carta, en la “Mañaneta”, donde hizo pensar que escribió al Papa.

“Lo que quisiera es una audiencia con el Papa Frank porque voy a contender por la Presidencia y necesito la bendición”, expresó la periodista en referencia al escrito que la candidata aseguró haber enviado.

“No vamos a negar que una bendición se necesita. Una bendicion para absolver este nuevo pecado, porque esto de andarse con las mentiras, tampoco es lo más bonito. La agarramos con la lengua en la masa. Una versión primero, una versión después, una hora de diferencia. Eso, discúlpenme, es mentir”, concluyó.